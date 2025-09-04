Slušaj vest

Pored svih geopolitičkih tenzija i sukoba koji se dešavaju, sledeća nedelja biće ipak najprepoznatljivija po jednoj stvari – Apple predstavlja najnoviji iPhone a čitav, kako tehnološki tako i ostali svet željno iščekuje novu verziju ovog telefona! Mnogo je onih koji svake godine čekaju ovakav momenat ne bi li što pre ugrabili svoju novu verziju iPhone-a pa će takav slučaj biti i ovog puta. S obzirom da tehnologija brzo napreduje svaka godina je ipak sve interesantnija, pa je tako mišljenje mnogih da će ovog puta pomama za telefonom biti veća nego ikada! Osim za obožavatelje iPhone-a, naredni dani mogli bi biti prava poslastica i za investitore na tržištu koji bi, ukoliko pravovremeno investiraju, mogli da stvore ogroman profit ulaganjem u Apple-ove akcije.

U odnosu na prethodnih godinu dana, cena akcije Apple kompanije porasla je za preko 4%, a u odnosu na pre mesec dana taj rast je čak 14%! Prethodnih dana takođe je beležen rast od 2-4% što sugeriše da se kompanija polako priprema za pravi bum! Veliko povećanje rasta u poslednjih mesec dana direktna je posledica najave izbacivanja nove verzije iPhone, s obzirom da su mnogi već predosetili šta će se dešavati i već investirali u Apple-ove akcije. Kada sledeće nedelje telefon bude i zvanično na tržištu, može se očekivati skok cene akcije usled tražnje i prodaje telefona koja će se dogoditi. Gotovo svi analitičari su mišljenja da bi u narednim danima cena akcije kompanije Apple mogla dostići istorijski maksimum pa s toga ne treba oklevati ili se premišljati kada je u pitanju izbor za investiranje na tržištu akcija narednih dana. Pogledajte trenutne cene akcija najvećih kompanija.

Ovo dešavanje itekako će interesovati i investitore u Srbiji, a potrošači u našoij zemlji takođe će u velikom procentu kupovinom telefona pomoći rastu cene akcije. Ovaj telefon veoma je popularan u našoj zemlji, a ove godine se očekuje rekordna prodaja unutar naših granica. Tako će srpski državljani imati direktan uticaj na povećanje cene akcije. Pitanje je samo koliko će akcija porasti i u kom vremenu će se događati najveći rast. Ta neizvesnost, kako za srpske tako i za sve druge investitore, znači samo jedno – bilo da ste novi na tržištu ili već imate dosta iskustva, neophodno je uložiti u akcije Apple kompanije kako biste izvukli što veći profit. Skok cene akcije ove kompanije je narednih dana izgledan, a samo je pitanje tajminga koji investitori će najviše profitirati.Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Sve ukazuje na to da je pred nama istorijski trenutak za Apple i njegove akcije. Sa rekordnom potražnjom za novim iPhone-om, očekuje se da kompanija u narednim danima napravi skok koji će odjeknuti na globalnim berzama. Investitori koji prepoznaju ovaj talas i investiraju na vreme, mogli bi postati pravi pobednici nove ere Apple-ovog uspeha. Ovo nije trenutak za odlaganje — već prilika koju treba zgrabiti odmah, pravovremeno! Svako kašnjenje, znači propuštanje šanse za većim profitom. Budućnost se ne čeka, a upravo Apple je narednih dana karta za ulazak u elitni krug pobednika! Otvorite besplatan demo nalog i započnite s trgovanjem.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.