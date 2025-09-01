Slušaj vest

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda raspisao je tender za modernizaciju svetlosne saobraćajne signalizacije, čija vrednost je procenjana na 750 miliona dinara (oko 6,4 miliona evra)

Na 20 raskrsnica će se primenjivati adaptibilni sistem upravljanja, koji će na osnovu promena saobraćajnog opterećenja vršiti optimizacija rada semafora u cilju dobijanja kraćeg vremena putovanja i smanjenja broja zaustavljanja.

Radiće pomoću veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Na 20 raskrsnica će se primenjivati lokalni detektorski rad, gde će se opsluživanje određenih prilaza raskrsnici određivati u zavisnosti od broja vozila na prilazima.

Na spisku opreme koja se instalira su „semaforski uređaji smešteni u modularne kabinete, LED signali, pešački tasteri, detektorske petlje i detekcija pešaka putem veštačke inteligencije“.

„Veštačka inteligencija i tehnologija za praćenje i uočavanje kretanja i identifikovanje potencijalnih opasnosti uvodi se radi poboljšanja bezbednosti pešaka, biciklista i drugih ranjivih učesnika u saobraćaju“, navodi se u dokumentaciji.

Kako se navodi u javnom pozivu, rok za ovaj posao je 18 meseci, a rok za podnošenje ponuda ističe 3. oktobra.