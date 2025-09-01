Slušaj vest

Smeštena u regiji Asturija, na severnoj obali Španije, Gulpijuri je jedna od najneobičnijih i najlepših plaža na svetu.

Nastala je zahvaljujući prirodnom tunelu u stenama kroz koji Atlantski okean ulazi u malu uvalu udaljenu oko 100 metara od obale. Rezultat je čudesna plaža skrivena među zelenim pašnjacima, gde more dolazi „podzemnim putem“.

Ova plaža privlači turite iz celog sveta Foto: Shutterstock

Iako je duga svega četrdesetak metara, plaža privlači posetioce iz celog sveta koji žele da vide ovo prirodno čudo. Kada su plime visoke, more ispunjava peskovitu lagunu i stvara pravu morsku oazu, dok se tokom oseke voda povlači i otkriva skrivenu lepoticu.

Gulpijuri je proglašena prirodnim spomenikom, pa je okružuje netaknuta priroda, bez ikakvih turističkih sadržaja. Do nje se može stići pešačkom stazom, što dodatno pojačava osećaj otkrivanja tajnog mesta.

Ova „plaža bez mora“ savršen je izbor za ljubitelje avanture, fotografije i jedinstvenih prirodnih fenomena

Ako vas put nanese u Španiju, Gulpijuri je destinacija koja će vas sigurno ostaviti bez daha.