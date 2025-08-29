Slušaj vest

Zvanični srednji kurs danas je 117,1749 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1757 dinara za jedan evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

Ne propustiteInfoBizDANAS KREĆE PRIJAVA ZA VAUČERE ZA ODMOR! Veliki broj ljudi može da aplicira, a evo do kada imate pravo da ih iskoristite
vaučeri za odmor u Srbiji
InfoBizREKORDNA STOPA NEZAPOSLENOSTI U NEMAČKOJ: Situacija nikada nije bila gora - građani čuvaju novac!
Ekonomski pad u nemačkoj
InfoBizUKIDAJU SE GEL LAKOVI SA OVOM OPASNOM HEMIKALIJOM: Izazivaju niz ozbiljnih zdravstvenih problema!
Manikir
InfoBizVELIKI PRIJATELJI SRBIJE PRONAŠLI 5.000 KILOGRAMA ZLATA! Eksploatacija se vrši najmodernijiom tehnologijom!
Zlato