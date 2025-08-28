Narodna banka Srbije uputila zvaničan dopis bankama da spreme ponudu za zaposlene i penzionere sa primanjima do 100.000 dinara

Generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije Darko Stamenković kaže da je NBS uputila dopis bankama, dodajući da pažljivo balansiraju između zaštite korisnika i doprinosa unapređenju životnog standarda, vodeći računa da ne dođe do prezaduženosti građana.

Narodna banka Srbije analizirala je uslove pod kojima banke odobravaju građanima pojedine vrste kredita. Bankama je naloženo da do 15. septembra ažuriraju ponude i zaposlenima i penzionerima koji imaju primanja do 100.000 dinara, ponude povoljnije kredite.

Generalni direktor sektora za kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije Darko Stamenković kaže da je NBS uputila dopis bankama naglašavajući šta očekuje od njih da urade.

"Mere koje je NBS preduzela, jesu, da za građane koji imaju redovna mesečna primanja, zaposlena lica ili penzionere do 100.000 dinara, banke ponude snižavanje kamatnih stopa na gotovinske potrošačke kredite u dinarima, odnosno na stambene kredite", objasnio je Stamenković.

Kako kaže, ove mere se odnose na građane, zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, odnosno penzionere sa redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, a ti posebni proizvodi koje će banke morati da uvrste u svoju ponudu do 15. septembra ove godine, odnose se na gotovinske i potrošačke kredite u iznosu do milion dinara.

"Odnose se i na kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u tim bankama koje su te kredite odobrile bez ograničenja iznosa. Posebne gotovinske potrošačke kredite za penzionere sa životnim osiguranjem koji će imati kredite do milion dinara i kredite za refinansiranje tih kredita bez ograničenja iznosa i odnose se na stambene kredite za kupovinu prve nepokretnosti", rekao je Stamenković.

Manji minus, niže kamate

Ističe da NBS redovno prati poslovanje banaka i da je jedna od aktivnosti bila predlaganje i usvajanje novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojim su regulisane kamatne stope.

"Mi smo već u prvom kvartalu ove godine videli snižavanje kamatnih stopa, recimo, za minuse po tekućim računima u odnosu na decembar, gde su iznosili u proseku preko 28 odsto, sada je prosečna kamatna stopa na minuse ispod 18 odsto", istakao je Stamenković.

Kako kaže, ograničenje postoji i za stambene kredite.

"Iako je došlo do smanjenja kamatnih stopa kao rezultat mera NBS kod svih učesnika na tržištu to smanjenje nije bilo podjednako i išlo je nešto sporije", naveo je Stamenković.

Istakao je da Narodna banka pažljivo balansira između zaštite korisnika i doprinosa unapređenju životnog standarda građana, vodeći računa da ne dođe do prezaduženosti građana.

"Mere se odnose na naše građane sa nešto nižim primanjima, a novi stambeni gotovinski i potrošački krediti koji se mogu odobriti pod ovim uslovima i uz ovo smanjenje su ograničeni na iznos do milion dinara", rekao je Stamenković.

Mere na snazi godinu dana

Darko Stamenković kaže da su najbitniji elementi svakog kredita kamatne stope.

"Ono što jeste važno da napomenem jeste očekivanje NBS da ne postoje neki dodatni troškovi u pogledu odobravanja ovih kredita. Tako da, osim snižavanja kamatnih stopa, ovi krediti biće i bez naknade za obradu kreditnih zahteva", napomenuo je Stamenković.

Kao važno istakao je i da će banke biti dužne da objave na svojim internet prezentacijama posebnu ponudu kredita sa povoljnim uslovima.

"Važenje ove mere je 12 meseci, tako da građani imaju dovoljno vremena da planiraju, procene i opredele se za uzimanje navedenih kredita", rekao je Stamenković.

Na pitanje kolika je ušteda ako se uzme gotovinski kredit sa najnižom kamatom, Stamenković kaže da zavisi od uslova po kojima su se uzimali prethodne kredite.