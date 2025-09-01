Slušaj vest

Pripadnici kriminalnih grupa u Rusiji koriste elektronske dnevnike kako bi od građana pribavili poverljive podatke i ukrali novac sa računa, saopštilo je danas rusko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Predstavljajući se u telefonskom razgovoru kao zaposleni u obrazovnim institucijama, kriminalci pod izgovorom da su im potrebni novi lični podaci građana, ili telefonski broj kako bi ga povezali sa elektronskim dnevnikom, zloupotrebljavaju dobijene informacije kako bi ukrali novac, prenela je agencija TASS.

Kako je saopštilo odeljenje ministarstva za borbu protiv tehnološkog i sajber kriminala, pripadnici kriminalne mreže često od građana traže i lozinke za mobilne telefone, a kada dođu do potrebnih podataka pristupaju bankovnim računima žrtava.

Iz ministarstva unutrašnjih poslova podsećaju da se pristup sistemu e-dnevnika može ostvariti jedino pomoću jedinstvenog sitema identifikacije i autentifikacije, iako se i ta stranica ponekada može falsifikovati.

Odeljenje za borbu protiv sajber kriminala istovremeno je navelo da predstavnici obrazovnih institucija nikada ne traže putem telefona lozinke, ili druge podatke.

Sve operacije vezane za elektronski dnevnik obavljaju se, kako se navodi, preko zvaničnih platformi škola, ili portala “Gosuslugi”.

Ministarstvo je upozorilo građane da bi svaki sumnjivi razgovor ove vrste trebalo odmah da prekinu i prijave nadležnoj obrazovnoj ustanovi.