Slušaj vest

Nepoznati počinilac kontaktirao ju je telefonom, predstavljajući se kao trgovac kriptovalutama. Prevarant ju je ubedio da će novac biti uplaćen na njen račun i nagovorio je da preda podatke o svojoj bankovnoj kartici. Ubrzo nakon toga, desetine hiljada evra su nestale sa njenog računa.

Policijski službenici sprovode krivičnu istragu i tragaju za počiniocem. Policijska uprava Sisak-Moslava savetuje građanima da nikada ne unose podatke o bankovnim karticama na sumnjivim veb stranicama ili aplikacijama i da se dobro informišu pre nego što bilo kome daju svoje finansijske podatke.

– U slučaju da sumnjate na prevaru ili postanete njena žrtva, odmah prijavite incident policiji – kaže Policijska uprava Sisak-Moslava.