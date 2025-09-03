Slušaj vest

Iza tih brojki krije se jednostavna slika: najveći deo kolača uzela su velika preduzeća sa više od 250 zaposlenih, koja učestvuju sa gotovo 41 odsto ukupnog poslovanja.

Ko pravi najveći promet

Ako pogledamo sektore, dva su najjača stubа ekonomije:

prerađivačka industrija – ostvarila je promet od 5.194 milijarde dinara,

trgovina na veliko i malo (uključujući i popravku vozila) – donela je 6.485 milijardi dinara.

Veliki sistemi vidljivi su i u snabdevanju strujom i gasom, kao i u IT i komunikacijama.

Ipak, tu su i mala i mikro preduzeća. Njihove brojke na papiru izgledaju skromno, ali bez njih nema života u lokalnim zajednicama – oni su oslonac kada govorimo o obrazovanju, ugostiteljstvu, umetnosti i svakodnevnim uslugama.

Foto: Kurir/D. Š.

Srem rame uz rame sa Beogradom

Kada se podvuče crta, ubedljivi lider je Beograd sa 9.680 milijardi dinara prometa, ali odmah iza njega je Sremska oblast sa 4.904 milijardi dinara.

To znači da je upravo Srem – zahvaljujući prerađivačkoj industriji, trgovini i povoljnom geografskom položaju – postao drugi najveći privredni centar u zemlji.

Ostali regioni beleže znatno manji promet (Šumadija i Zapadna Srbija oko 2.546 milijardi, Južna i Istočna Srbija 1.865 milijardi), ali se vidi rast u građevinarstvu i trgovini, što pokazuje da i ti krajevi hvataju korak.

Za građane, ovi brojevi znače da Srem nudi više stabilnih radnih mesta i u proseku bolje plate od ostatka Srbije. S druge strane, rast prometa u trgovini može da znači i rast cena, što se direktno oseća u kućnom budžetu.

Za firme, posebno male, znači da se bore na tržištu gde dominiraju veliki sistemi. Ali upravo one, iako manje u prometu, čine razliku u svakodnevnom životu – od restorana i hotela, preko kulturnih programa, do obrazovanja.

Velika preduzeća i sektori trgovine i industrije i dalje nose privredu Srbije, ali mala i mikro preduzeća su ono što čini zajednice živima. A Srem se u toj slici pokazuje kao motor razvoja, odmah iza Beograda – region koji ima resurse, ljude i potencijal da nastavi da raste.