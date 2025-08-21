Slušaj vest

Diskontni lanac planira da nastavi rast u narednim godinama. Do sada je kompanija otvorila dve prodavnice i renovirala brojne objekte.

Diskontni trgovac Thomas Philipps trenutno posluje sa 260 poslovnica u Nemačkoj. Posebno su jaki u istočnoj Nemačkoj i Severnoj Rajni-Vestfaliji. Sada Thomas Philipps želi da proširi svoju mrežu. Za nemačke medije otkrili su da već imaju konkretne ciljeve do kraja 2026. godine.

Nove prodavnice Thomas Philipps: Diskonter planira da otvori do deset novih poslovnica

Osam do deset novih prodavnica planirano je za ovu godinu u Nemačkoj. Do sada je kompanija realizovala projekat u Elbeparku Hermsdorf sa 1.800 kvadrata i u Bühlu sa 1.700 kvadrata, izjavio je Thomas Philipps na LinkedIn profilu.

Lanac ima i novu prodavnicu u Rostocku u Dierkower Allee od marta. Na početku godine otvorena je poslovnica Thomas Philipps u Varelu, prenose nemački mediji.

Thomas Philipps planira da otvori još deset poslovnica u 2026. „Želimo da nastavimo razumno i racionalno da rastemo“, objašnjava rukovodilac sektora za nekretnine u Thomas Philippsu. Osim širenja širom Nemačke, diskont planira da otvara četiri do pet prodavnica godišnje i u Austriji.

Diskonter je „aktivan širom zemlje“

„Thomas Philipps je aktivan širom zemlje kada je reč o novim otvaranjima. Želimo da zatvorimo sva prazna mesta“, naglašavaju. Diskonter se ne fokusira samo na određene regione, već želi da razvija nove poslovnice.

Thomas Philipps takođe renovira i modernizuje postojeće objekte. Cilj je da se svake godine preuredi i osveži 15 prodavnica.

Ove godine kompanija je već restrukturirala sledećih sedam poslovnica:

Nauheim

Fritzlar

Neumünster

Pasewalk

Weißenfels

Bad Essen

Linkenheim-Hochstetten Thomas Philipps širi uspešne prodavnice

Thomas Philipps se nada da će privući više kupaca u postojeće poslovnice preseljenjem u veće objekte. „U budućnosti bismo želeli da zamenimo manje, ali uspešne prodavnice većim poslovnicama“, poručuju.

Diskontni trgovac je već 2024. godine realizovao ovu ideju u Meppenu.