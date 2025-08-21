ŠIRI SE ČUVENI LANAC PRODAVNICA! Imaju ogromne planove za narednu godinu, a evo čime sve raspolažu
Diskontni lanac planira da nastavi rast u narednim godinama. Do sada je kompanija otvorila dve prodavnice i renovirala brojne objekte.
Diskontni trgovac Thomas Philipps trenutno posluje sa 260 poslovnica u Nemačkoj. Posebno su jaki u istočnoj Nemačkoj i Severnoj Rajni-Vestfaliji. Sada Thomas Philipps želi da proširi svoju mrežu. Za nemačke medije otkrili su da već imaju konkretne ciljeve do kraja 2026. godine.
Nove prodavnice Thomas Philipps: Diskonter planira da otvori do deset novih poslovnica
Osam do deset novih prodavnica planirano je za ovu godinu u Nemačkoj. Do sada je kompanija realizovala projekat u Elbeparku Hermsdorf sa 1.800 kvadrata i u Bühlu sa 1.700 kvadrata, izjavio je Thomas Philipps na LinkedIn profilu.
Lanac ima i novu prodavnicu u Rostocku u Dierkower Allee od marta. Na početku godine otvorena je poslovnica Thomas Philipps u Varelu, prenose nemački mediji.
Thomas Philipps planira da otvori još deset poslovnica u 2026. „Želimo da nastavimo razumno i racionalno da rastemo“, objašnjava rukovodilac sektora za nekretnine u Thomas Philippsu. Osim širenja širom Nemačke, diskont planira da otvara četiri do pet prodavnica godišnje i u Austriji.
Diskonter je „aktivan širom zemlje“
„Thomas Philipps je aktivan širom zemlje kada je reč o novim otvaranjima. Želimo da zatvorimo sva prazna mesta“, naglašavaju. Diskonter se ne fokusira samo na određene regione, već želi da razvija nove poslovnice.
Thomas Philipps takođe renovira i modernizuje postojeće objekte. Cilj je da se svake godine preuredi i osveži 15 prodavnica.
Ove godine kompanija je već restrukturirala sledećih sedam poslovnica:
- Nauheim
- Fritzlar
- Neumünster
- Pasewalk
- Weißenfels
- Bad Essen
- Linkenheim-Hochstetten
Thomas Philipps širi uspešne prodavnice
Thomas Philipps se nada da će privući više kupaca u postojeće poslovnice preseljenjem u veće objekte. „U budućnosti bismo želeli da zamenimo manje, ali uspešne prodavnice većim poslovnicama“, poručuju.
Diskontni trgovac je već 2024. godine realizovao ovu ideju u Meppenu.
BiznisKurir/Fenix-magazin