Srbija je, posle duže pauze, ponovo učesnik svetskih takmičenja u najzahtevnijoj ratarskoj veštini - oranju, a zasluge za to pripadaju mladoj Mariji Seočanac iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje, devojci koja je ubedljivo trijumfovala na brojnim takmičenjima.

U Podunavcima kod Vrnjačke Banje mlada oračica Marija Seočanac mnogobrojne posetioce oduševila je svojom pričom o uspehu, upornosti i ljubavi prema zavičaju.

"Upravo ona bila je jedna od zvezda prošlonedeljnih Miholjskih susreta sela u Podunavcima”, istakao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i dodao „Pored Vrnjačke banje, Miholjski susreti održani su i u selima Vršca, Žagubice, Majdanpeka, Trgovišta i Sjenice u prisustvu ogromnog broja učesnika i posetilaca - samo u Uljmi susrete je pratilo više od četiri hiljade ljudi“.

Ova dvadesetpetogodišnja studentkinja Tehničko-metalurškog fakulteta, odrasla u Novom Selu za volanom dedinog traktora, pre nekoliko godina pobedila je čak pedeset muškaraca na domaćem prvenstvu u oranju i time pokazala da devojke i u teškim poslovima mogu da budu spretnije i veštije od mnogih muškaraca.

Svojom upornošću i zalaganjem uspela je da Srbiju ponovo učlani u Svetsku oračku organizaciju, vrativši našu zemlju na međunarodnu mapu oranja.

"Odmalena sam volela da vreme provodim u njivi. Deda je bio ponosan što sam tako rano naučila da orem i to mi je davalo dodatni podstrek da se usavršavam”, kaže Marija koja danas vešto upravlja traktorima, kamionima, viljuškarima. Kako kaže organizuje svake godine takmičenje u svom selu.

“Za dobro oranje važna je prva brazda - tačna dubina, širina, pravac, da u prevrnutoj zemlji ne ostanu biljke, već da je sve pod konac. Oranje nije samo posao, već i tradicija i ponos našeg sela,“ istakla je Marija, navedeno je u saopštenju.

Prošle nedelje u selima još pet opština učesnici Miholjskih susreta su odmeravali snage u mnogim disciplinama. U Štavlju kod Sjenice se igrao seoski višeboj gde su u nadvlačenju konopca, uz burno navijanje, ekipe ulagale i poslednji atom snage za pobedu.

Žagubica je u selu Medveđica okupila više od hiljadu ljudi, a učestvovalo je 28 homoljskih sela, gde je pored takmičenja u seoskom višeboju organizovan i pravi gastronomski spektakl – birao se najukusniji sir, najukusnija i najveća proja - ovoga puta prečnika čak 168 centimetara, najukusniji svadbarski kupus, a sve to zajedno degustirali su posetioci uz bogat kulturno-umetnički program i izložbene štandove domaćih proizvoda i rukotvorina. Birali su se i najbrža predilja, najbrži vodonoša, najbrži pivopija, a organizovano je i guranje točka i guranje zaprežnih kola.

Oračica Marija Seočanac pobednica u takmičenju oranja na Miholjskim susretima sela

Selo Boljetin kod Majdanpeka predstavilo je svoj kraj i vlaške običaje kroz nadigravanje folkloraša na pozornici i izvođenje izvornih pesama bez muzičke pratnje.

Na severu, u Vršcu u selu Uljma Miholjski susreti okupili su čak četiri hiljade ljudi, što učesnika, što posetilaca. Obeležila ih je trka najmlađih i dečija pozorišna predstava, odrasli su se nadmetali u kulinarskim specijalitetima – kuvao se čuveni preobraženski kotlić, a topao letnji dan osvežila je projekcija filma pod zvezdama u bioskopu na otvorenom.