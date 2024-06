OKO LITIJUMA SE LOME KOPLJA, ALI STRUKA TVRDI: Rudarenje ovog metala ne ugrožava ni vodu, ni vazduh, ni zemljište!

U srpskoj javosti ponovo se lome koplja oko otvaranja rudnika nadomak Loznice i iskopavanja jadarita, koji sadrži litijum i bor.

Dok jedni smatraju da će eksploatacija ovog minerala po kojem je Srbija jedinstvena u svetu, dovesti do ekološke katastrofe, stručnjaci koji su učestvovali u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, izričiti su da su rađena vrlo precizna istraživanja i da studija sadrži 23.000 podataka, koji svi decidno ukazuju na to da - ukoliko se sve uradi kako je navedeno, rudarenje litijuma neće ni na koji način ugroziti ni vodu, ni vazduh, ni zemljište!

foto: REUTERS

Protivnici eksploatacije litijuma tvrde da će ovi procesi zagaditi ne samo reku Jadar već i čitave rečne slivove, pa i Drinu, da će tretman agresivnim kiselinama proizvesti otrovne gasove koji se mogu širiti u radijusu od preko deset kilometara, da će sumporna kiselina nagrizati kožu i pluća ljudi i životinja, da će oko 19.000 ljudi biti raseljeno ili direktno ugroženo zbog rudnika...

Predsednik Aleksandar Vučić Litijum je budućnost, bio sam slepo kod očiju foto: Printscreen Prva TV - Litijum je budućnost... Bio sam slep kod očiju - kazao je juče predsednik Aleksandar Vučić otkrivši da nije mogao da veruje i da se pitao kako je moguće da to nije video namere stranih obaveštajnih službi da spreče napredak Srbije. - Drže mi pridike i predavanja tako što mrak tokom protesta protiv litijuma osvetljavaju litijumom odnosno uključe mobilni telefon koji ima litijumsku bateriju - komentarisao je Vučić ne skrivajući čuđenje.

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Aleksandar Cvjetić, jedan od naučnika koji je radio na izradi Studije o uticaju projekta "Jadar" na životnu sredinu kaže za Kurir da je, pored njega, još stotinak stručnjaka radilo na raznim analizama, modeliranjima, istraživanjima i da je struka jasno pokazala da se litijum može otkopavati.

foto: rudarsko geoloski fakultet

- Sve se odigrava u zatvorenim, kontrolisanim uslovima i praktično sve što ostane u procesu proizvodnje, bilo da su gasovi, otpadne vode, maksimalno se koristi i prerađuje - kaže Cvjetić koji ističe da je reč o jednom zatvorenom ciklusu.

Ministar Tomislav Momirović Plate u industriji litijumskih baterija veće od 4.000 evra foto: Kurir televizija Eksploatacija litijuma je neverovatna šansa za Srbiju, a plate u industriji litijumskih baterija su veće od 4.000 evra, rekao je ministar trgovine Tomislav Momirović. - Industrija litiujma je industrija budućnosti koja generiše velike plate i koja bi značila nekoliko milijardi evra prihoda za Republiku Srbiju svake godine. Ovo je najveća prilika da Srbija napravi odlučan iskorak kada je reč o približavanju ekonomskom standaradu najrazvijenijih država Evrope - navedeno je u u saopštenju.

Smešno mu je, kaže, kada čuje da će se koristiti na hiljade litara reke, da će se "popiti Drina":

- Vode se prečišćavaju, vraćaju se u sistem, maksimalno se koristi svaka litra. Samo ono što bude moralo, uzimaće se iz priobalja Drine, iz dela koji uopšte nije pogodan za piće. Oni koji pričaju o hiljadama litara ne navode nikakve podatke odakle im to - ističe profesor i dodaje da bi se prečišćavao i vazduh:

- I 50 odsto jalovine će se čak vraćati pod zemlju kako ne bi došlo do sleganja terena. Sve je razrađeno i modelirano. Međutim, iako su primenjene najmodernije tehnike i tehnologije koje trenutno postoje u Evropi i svetu, i dalje ima takvih nebuloznih spekulacija i ideja koje se ne mogu desiti čak i da se ništa od mera ne primeni.

Sumporna kiselina Samo u Boru se proizvede 700.000 kubika Pojedinci navode i da postoji velika opasnost od sumporne kiseline koja je veliki zagađivač, a koja se koristi u procesu prerade litijuma, ali prof. Dinko Knežević objašnjava da se kod takvih navoda ignoriše činjenica da je sumporna kiselina najprodavanija hemikalija na svetu. - U Boru se proizvodi oko 700.000 metara kubnih te sumporne kiseline. Oni je proizvode, lageruju je u svojim skladištima, transportuju i prodaju je svima. U projketu "Jadar" se neće koristiti ni pola te sumporne kiseline koja se u Boru proizvede - kaže Knežević i dodaje da su protivnici projekta po struci pravnici i ginekolozi, te, iako se malo slabije razumeju u tematiku, "znaju da će sve da nestane kao da je u pitanju atomska bomba".

Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dinko Knežević, koji je, takođe, učestvovao u izradi studije kaže za Kurir da "jedna mala grupa vrlo agresivnih ljudi tvrdi da ćemo svi morati da se iselimo, jer neće biti ni vode, ni zemlje ni vazduha", a da nemaju nikakve dokaze za to.

foto: Privatna Arhiva

- Suština je da je rudnik podzemni. Otkopava se na nivou od 400 i nešto, pa do skoro 700 metara. To je toliko velika dubina da vi praktično gore, na površini, nemate nikakav efekat od toga, ne možete ništa da osetite. Čak se i eksploziv, kad se dopremi na rudnik, spušta u jamu, i u jami lageruje. Ima onih koji tvrde da će sve da se spali, da se sprži, da će goreti i vazduh i zemlja, ali oni nemaju nikakav dokaz da to potkrepe. Sa druge strane, naši i strani naučnici su svoje zaključke potkrepili sa hiljadama analiza, na 2.000 stranica, što je sve dostupno javnosti - zaključuje profesor.