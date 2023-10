ZA PRIKLJUČENJE NA STRUJU, VODU I GAS STIGLO 30.000 ZAHTEVA: Neki ekspresno odbijeni! Evo i šta je sa cenom priključka!

Građani koji žive u nelegalnim objektima do danas su mogli da se prijave za priključenje na vodu, grejanje i gas. Pojedini građani koji su podneli zahtev odbijeni su vrlo brzo, jer u blizini njihovih objekata nema adekvatne infrastrukture.

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić kaže za RTS da je do sada podneto oko 30.000 zahteva, zaključno sa četvrtkom, a u utorak će se znati konačni podaci.

foto: Zorana Jevtić, Ministarstvo građevine

Danas se završava prijavljivanje građana koji žive u nelegalnim objektima za priključenje na komunalnu infrastrukturu. Određeni punktovi će biti otvoreni i sutra, kao što je slučaj sa zemunskom opštinom.

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture rekao je da rok ne može da bude produžen, jer je zakon definisao da traje tačno mesec dana.

- Počelo je 15. septembra, radiće se sutra zato što je danas 15. oktobar - nedelja, a po našem zakonu, kada je rok završen u nedelju, može da se produži za jedan dan, jer je nedelja neradni dan. Ali neke opštine, posebno opštine gde je bio veći pritisak građana, a Zemun je jedna od tih, rade i danas - rekao je Vesić za RTS.

Iznoseći podatak koliko se ljudi prijavilo, Vesić kaže da zaključno sa četvrtkom uveče, taj broj iznosi oko 30.000 u Srbiji. Procene su bile 50.000 u Beogradu, ali znajući kako naši ljudi podnose zahteve u poslednje vreme, možda i bude 50.000, rekao je Vesić.

Goran Vesić foto: Printscreen Pink Tv, Kurir

- U svakom slučaju, nemamo još podatke od petka, nemamo za ovaj vikend. U utorak ćemo izaći sa konačnim podacima koliko se građanki i građana prijavilo - napominje Vesić.

Najviše interesovanja

Najviše interesovanja za legalizaciju objekata bilo je u Beogradu, oko tri četvrtine svih zahteva je u Beogradu što je, kako kaže, i normalno.

- Tu ima najviše nelegalnih objekata. Tako da recimo od 30.000 zahteva, 21.000 je bilo u Beogradu. Ja mislim da će se taj trend nastaviti - dodaje ministar.

Neki su odmah dobili odgovor, a posebno su brzo dobili odgovor oni čiji zahtev nije prihvaćen, jer nema odgovarajuće infrastrukture u okolini njihovih domova.

Šta je sa odbijenim

Većina njih je ipak dobila pozitivno rešenje od opštine.

- Neki su dobili odbijenice od samih komunalnih preduzeća, jer komunalna preduzeća nemaju tehničke mogućnosti da izvrše priključenje. To ne znači da kada se stvore tehničke mogućnosti da oni neće moći da budu priključeni. To znači da su sada dobili pravo i to pravo mogu da ostvare, zavisno od toga kada preduzeće, kome su se prijavili, da li je to voda, gas, struja može da izvrši priključenje - objašnjava Vesić

Dodaje da kada se završi rok od utorka, Ministarstvo će razgovarati sa komunalnim preduzećima da urade dodatne napore kako bi se obezbedila mogućnost da se što više ljudi priključi.

- Situacija da neko nema trafostanicu a ima zgradu pokazuje vam šta znači bespravna gradnja. Jer kad radite legalno, vi morate da imate sve priključke. Gradi se i trafostanica, i kanalizacija, i mreža i nemate probleme s priključcima - ističe on i dodaje:

- Kada neko radi nelegalno, a to su investitori koji su ljude što su se prijavili prevarili, ne obezbeđuju apsolutno nikakve priključke, odnosno ne obezbeđuju nikakve uslove da se ljudi priključe, onda dolazimo u ovakvu situaciju - navodi Vesić i podvlači da je to sledeći korak koji će se rašavati sa preduzećima.

Oni koji prijave svoj stan dobiju priključak za svoj stan. Ali šta da se radi ako u stanu imaju svetlo, a u hodniku nemaju? Ko je nadležan za priključenje čitave zgrade?

- U samoj uredbi ostavili smo mogućnost. Prvo, svako dobije za svoj stan i svako može da se prijavi samo za svoj stan. Ali čak i tamo gde nije formirana stambena zajednica, oni koji su se prijavili mogu da se prijave i za zajedničke prostorije i da suštinski plate za sve, odnosno da obezbede priključak za sve zajedničke prostorije, bez obzira na to da li će svi stanari u tome učestvovati, da li su svi stanovi prodati - objasnio je Vesić.

U ovoj uredbi je rešen i taj problem, da je moguće uraditi priključak za zajedničke prostorije. To može da uradi bukvalno jedan stanar u zgradi, a može, naravno, i više njih koji se prijavljuju, dodaje Vesić.

Cena priključka

Odgovarajući na pitanje koliko košta priključak na vodu, struju, gas, Vesić kaže da to nije u nadležnosti ministra, cene komunalnih usluga nisu u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i infrastrukture, jer to određuju prvo lokalne samouprave.

Prema njegovim rečima, zakonom je to predviđeno da ne bi lokalna preduzeća svoje troškove prebacivala na građane.

Građani mogu da provere tu informaciju na sajtovima lokalnih preduzeća. Ukoliko smatraju da su cene više nego što je cena samog priključenja, mogu da upute pismo Ministarstvu.

Kurir.rs/ RTS