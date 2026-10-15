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Cena akcija ovog striming servisa pala je za više od 40 odsto u poslednjih godinu dana, dok se kompanija bori sa stagnacijom angažovanja korisnika.

Netflix je u sredu ujutru objavio da otpušta otprilike 6 odsto svoje radne snage, odnosno oko 1.000 zaposlenih, dok se kompanija suočava sa usporavanjem rasta.

Većina pogođenih zaposlenih radila je u timovima za proizvode, tehnologiju, pravne poslove i ljudske resurse, naveli su izvršni direktori kompanije u internom dopisu zaposlenima.

„Naša misija — da zabavimo svet — je ambiciozna, a njeno ostvarenje zahteva da budemo disciplinovani po pitanju prioritizacije naših ljudi i resursa”, napisali su Ted Sarandos i Greg Peters, izvršni direktori kompanije.

Sarandos i Peters su takođe napomenuli da je „naše poslovanje snažno i da raste”, te da kompanija ostaje na dobrom putu da ostvari svoju celogodišnju prognozu.

Akcije pale više od 40 odsto

Ipak, cena akcija Netflix-a pala je za više od 40 odsto u poslednjih godinu dana jer se kompanija bori sa stagnacijom angažovanja korisnika. Nedavno je kompanija napravila zaokret u različitim pravcima, uključujući i potpisivanje ugovora sa desetinama podkastera i kreatora sa YouTube-a kako bi pomogla u povećanju vremena gledanja, posebno tokom dnevnih sati.

Pre godinu dana, na Netflix je otpadalo 8,8 odsto ukupnog vremena provedenog u gledanju televizije u Sjedinjenim Državama, u poređenju sa 13,4 odsto koliko je imao YouTube, prema podacima kompanije Nielsen. Ove godine, Netflix-ov udeo je pao na 7,8 odsto, dok je YouTube-ov porastao na preko 14 odsto, naveo je Nielsen.

„Generalno, ne rastemo onoliko brzo koliko bih ja to želeo, i radimo na tome da se to ubrza”, rekao je gospodin Sarandos na Bloombergovoj konferenciji ovog meseca.

Gospodin Sarandos i gospodin Peters su u sredu izjavili da će kompanija „nastaviti agresivno da ulaže u oblasti sa velikim uticajem kako bi poboljšala uslugu i dodatno podstakla rast i inovacije.” Portparolka Netflix-a odbila je da daje dalje komentare izvan onih navedenih u dopisu.

Ovo je najveći krug otpuštanja u kompaniji od 2022. godine, kada je Netflix zabeležio redak pad broja pretplatnika. Kompanija Disney je takođe nedavno najavila krug otpuštanja, a očekuje se da će i Skydance, tek osnovana kompanija nastala spajanjem Paramount-a i Warner Bros. Discovery-ja, proći kroz značajna otpuštanja u narednim mesecima.