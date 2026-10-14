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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume objavila je Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2026. godini, za koji je opredeljeno 400 miliiona dinara. Sredstva su namenjena očuvanju, zaštiti i unapređenju šumskog fonda Srbije, kao i podsticanju odgovornog i održivog gazdovanja šumama.

Konkursom je predviđeno finansiranje brojnih aktivnosti od značaja za razvoj šumarstva, uključujući pošumljavanje, zaštitu, negu i održavanje šuma, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju šumskih puteva, proizvodnju šumskog semena i sadnog materijala, kao i druge mere koje doprinose očuvanju i unapređenju šumskih resursa.

Pravo na dodelu sredstava, u skladu sa uslovima konkursa, imaju vlasnici i korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravna lica, preduzetnici, udruženja vlasnika šuma, naučnoistraživačke ustanove u oblasti šumarstva i registrovani šumski rasadnici.
Poseban deo aktivnosti odnosi se na pošumljavanje i melioraciju šuma u državnoj svojini, koje će se delom finansirati kroz projekat FOREST Invest - "Jačanje otpornosti srpskih šuma radi obezbeđivanja energetske sigurnosti najugroženijih, uz doprinos njihovim sredstvima za život i sekvestraciji ugljenika“.

Konkursom je omogućeno i da fizička lica ostvare pravo na besplatan sadni materijal preko registrovanih šumskih rasadnika sa kojima imaju zaključen ugovor, uz ispunjavanje propisanih uslova. Sadni materijal mora biti proizveden u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave, sa potrebnom dokumentacijom i tabelarnim prikazom rekapitulacije planiranih radova, podnose se skenirane u elektronskom obliku, na imejl adresu konkursi.sume@minpolj.gov.rs. Obrasci prijava i detaljne informacije o uslovima konkursa dostupni su na internet stranici Uprave za šume, www.upravazasume.gov.rs.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da ulaže u očuvanje i obnovu šumskog fonda, prepoznajući šume kao jedno od najznačajnijih prirodnih bogatstava Srbije.

Ulaganja u pošumljavanje, zaštitu i unapređenje šuma važna su ne samo za razvoj šumarstva, već i za očuvanje biodiverziteta, ublažavanje posledica klimatskih promena i unapređenje kvaliteta životne sredine. Cilj je da se odgovornim upravljanjem i kontinuiranim ulaganjima obezbede zdrave, stabilne i otporne šume, koje će svoju ekološku, privrednu i društvenu ulogu imati i za buduće generacije.

Biznis Kurir

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