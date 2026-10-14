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Poreska uprava raspisala je danas konkurs za prijem 260 pripravnika na 94 radna mesta.

Sve potrebne informacije o uslovima konkursa, postupku prijavljivanja i potrebna dokumentacija, kao i odgovarajući obrasci, objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi".

Prijava na konkurs može da se podnese i elektronskim putem, a link za elektronsko podnošenje prijave dostupan je ispod svakog radnog mesta u okviru teksta konkursa.

Poreska uprava saopštila je da raspisivanjem konkurs za prijem 260 pripravnika na 94 radna mesta, pruža mladima priliku da steknu prva praktična iskustva i upoznaju se sa radom državne uprave.

"Prijem novih pripravnika predstavlja priliku za uključivanje mladih kadrova u rad Poreske uprave, razmenu znanja i iskustava i dalje jačanje profesionalnih kapaciteta institucije koja ima ključnu ulogu u sistemu javnih finansija Republike Srbije", naveli su iz Poreske uprave.