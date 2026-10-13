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U trenutku kada se Evropa suočava sa sve većim izazovima u pružanju mladima znanja i veština potrebnih za budućnost, UniCredit Fondacija nastavlja partnerstva sa Teach For All i Junior Achievement Europe, uz ulaganje od više od 16 miliona evra tokom naredne tri godine, koje se nadovezuje na 14 miliona evra već izdvojenih za period od 2023. do 2026. godine. Srbija ostaje jedna od zemalja obuhvaćenih kroz oba partnerstva.

Nastavak saradnje najavljen je na događaju „Beyond Academic Performance. A European Dialogue on the Future of Education“ u Rimu, posvećenom budućnosti obrazovanja i pripremi mladih za svet koji se ubrzano menja. Rezultati OECD PISA 2025 istraživanja ukazuju na značaj razvoja znanja, veština, samopouzdanja i inicijative kod mladih. Uz 46% učenika u zemljama OECD-a koji AI chatbotove koriste najmanje jednom nedeljno za učenje, sve važnije postaje kako mladi koriste tehnologiju, ali i koliko su nastavnici spremni da ih u tome podrže. „Dokazi koji su pred nama su jasni: obezbediti svakom mladom čoveku pristup kvalitetnom obrazovanju nije samo društveni imperativ, već i ulaganje u budućnost Evrope. U trenutku kada tehnologija menja način na koji učimo, radimo i učestvujemo u društvu, moramo osigurati da nijedna mlada osoba ne bude izostavljena. Kroz UniCredit Fondaciju želimo da damo svoj doprinos podržavajući organizacije koje imaju stručnost, ambiciju i kapacitet da ostvare trajne promene, pomažući novim generacijama da razviju znanja, veštine i samopouzdanje potrebne da ostvare svoj potencijal“, izjavio je Andrea Orcel, predsednik UniCredit Fondacije i CEO UniCredit Grupe.

Od evropskog partnerstva do konkretnog uticaja u Srbiji Nova faza partnerstava nadovezuje se na rezultate ostvarene tokom prethodne tri godine i dodatno proširuje ambiciju programa. Teach For All će u novom ciklusu delovati, pored Srbije, u sedam evropskih zemalja, dok će partnerstvo sa JA Europe obuhvatiti 11 zemalja, među kojima je takođe i naša zemlja. U Srbiji je saradnja sa JA Europe, koju lokalno realizuje organizacija Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia) kroz program Re-Power Your Future, tokom prethodnog perioda donela rezultate koji značajno premašuju prvobitno postavljene ciljeve. Programima je obuhvaćeno 239 škola, u odnosu na cilj od 80, kao i 547 nastavnika, naspram planiranih 110. Ostvareno je više od 25 000 prilika za učenje, u odnosu na planiranih 15 000. Tokom partnerstva realizovana su i 592 volonterska angažmana, u odnosu na planiranih 150, dok podaci UniCredit Fondacije beleže 26 volonterskih angažmana zaposlenih UniCredit-a,u kojima je učestvovao 21 volonter UniCredit Banke u Srbiji. Kolege iz UniCredit Banke bile su angažovane kao mentori, govornici i članovi žirija u preduzetničkim aktivnostima i takmičenjima, a bliska saradnja Dostignuća mladih u Srbiji i UniCredit Banke prepoznata je i nagradom Partnera godine.

„Obrazovanje mladih nije samo pitanje njihove budućnosti, već i budućnosti društva i ekonomije u kojoj živimo. Zato nam je posebno važno što kroz ova partnerstva doprinosimo stvaranju prilika za mlade u Srbiji da razvijaju znanja, veštine i samopouzdanje koji će im pomoći da ostvare svoj potencijal. Posebno smo ponosni što i naše kolege svojim znanjem, iskustvom i volontiranjem postaju deo tog procesa i pružaju mladima podršku koja nadmašuje finansijska ulaganja“, izjavio je Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke. Poseban fokus programa bio je na preduzetništvu, finansijskoj pismenosti i pripremi mladih za buduću karijeru. Tokom završne godine, Dostignuća mladih u Srbiji uspešno su sprovela i nasumično kontrolisano istraživanje u 28 srednjih škola, dok je kroz program Preduzimljiva učionica dodatno proširen pristup preduzetničkom obrazovanju mlađim učenicima, naročito u zajednicama sa manje obrazovnih prilika. Jedan od konkretnih primera lokalnog uticaja predstavljaju aktivnosti u jugoistočnoj Srbiji, gde je posebna pažnja usmerena na škole u manje razvijenim zajednicama. U Žitorađi su kroz Sajmove ideja iz preduzimljive učionice učenici predstavljali proizvode i usluge koje su razvijali tokom školske godine, istovremeno razvijajući kreativnost, timski rad i preduzetničke veštine. Kako ovakva podrška mladima izgleda u praksi najbolje pokazuje primer učeničke kompanije Moneta Works, koja je sa društvenom igrom Budget Boss predstavljala Srbiju na evropskom takmičenju u Rigi. „Najveća vrednost ovog iskustva nije samo u osvojenim nagradama, već u putu koji smo zajedno prošli. Kao nastavnik-mentor, posebno sam ponosna što sam imala priliku da pratim kako mladi razvijaju svoje ideje, veštine i samopouzdanje i sa ponosom predstavljaju Srbiju na evropskoj sceni“, izjavila je Marina Pribiš, mentorka tima Moneta Works.

Ulaganje i u ljude koji menjaju obrazovanje Drugi važan pravac saradnje UniCredit Fondacije u Srbiji razvija se kroz Školu za sve, lokalnog partnera u okviru Teach For All mreže. Organizacija je pokrenuta 2025. godine, a podrška UniCredit Fondacije pomogla joj je da od rane pilot faze razvija stabilniji organizacioni model, širi bazu budućih edukatora i gradi poverenje sa školama i lokalnim zajednicama. Program je prvenstveno usmeren na Niš, Leskovac i jug Srbije, gde nezaposlenost, niži prihodi domaćinstava i nedostatak nastavnika dodatno otežavaju obrazovne prilike. U novom ciklusu interesovanje se proširilo i van ovog područja, pa se programu priključuju učesnici iz Beograda i istočne Srbije. Između decembra 2025. i maja 2026. godine, prva generacija učesnika programa realizovala je više od 20 radionica u Nišu, Leskovcu i Beogradu, namenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola, predškolcima i učenicima u specijalnom obrazovanju. Teme su obuhvatile socio-emocionalno učenje, inkluziju, digitalno građanstvo i bezbednost na internetu, inovacije, etiku veštačke inteligencije i preduzetništvo. Jedan od primera ovakvog pristupa realizovan je u ŠOSO „Vožd“ u Beogradu, gde su učenici kroz radionicu posvećenu rešavanju konflikata, zasnovanu na glumi i praktičnim situacijama, imali priliku da na interaktivan način razvijaju veštine komunikacije i rešavanja nesuglasica.

Program istovremeno beleži rast interesovanja: za generaciju 2026/27. pristiglo je 50 prijava, dok je u trenutku izrade izveštaja bilo potvrđeno 12 novih učesnika programa, uključujući i kandidate iz Beograda i istočne Srbije. Saradnja sa UniCredit Bankom u Srbiji obuhvatila je i direktno angažovanje zaposlenih. Tokom „EduAction Week-a“, učenici partnerske škole iz Niša posetili su centralu Banke u Beogradu i upoznali se sa radom bankarskih profesionalaca iz različitih oblasti, dok su UniCredit volonteri realizovali radionicu o sajber bezbednosti u partnerskoj školi u Beogradu. Saradnja prevazilazi finansijsku podršku i uključuje i stručni i institucionalni doprinos UniCredit Banke u Srbiji. Banka je uključena i u rad Nadzornog odbora organizacije Škola za sve, doprinoseći njenom daljem razvoju, jačanju upravljačkih kapaciteta i dugoročnoj održivosti. Još snažnija ambicija za naredne tri godine

„Rezultati koje smo ostvarili pokazuju koliko mladi mogu da postignu kada imaju priliku da uče kroz iskustvo, razvijaju svoje ideje i dobiju podršku ljudi iz poslovnog i obrazovnog sveta. Nastavak partnerstva sa UniCredit Fondacijom omogućava nam da dođemo do još većeg broja učenika i škola, posebno u sredinama u kojima su ovakve prilike manje dostupne, i da mladima pružimo znanja, veštine i samopouzdanje koji će im biti važni daleko izvan učionice“, izjavio je Darko Radičanin, izvršni direktor, Dostignuća mladih u Srbiji.

U školskoj 2025/26. godini, podrška UniCredit Fondacije omogućila je partnerima Teach For All mreže u Evropi da angažuju i obuče 1 128 edukatora, koji su svojim radom obuhvatili više od 69 000 učenika u 1 145 škola.

„Trajne promene u obrazovanju počinju ulaganjem u ljude koji svakodnevno rade sa mladima. Naše iskustvo pokazuje koliko je važno istovremeno osnaživati učenike i edukatore i graditi poverenje sa školama i lokalnim zajednicama. Podrška UniCredit Fondacije omogućava nam da ovaj pristup dalje razvijamo, uključimo nove edukatore i širimo program kako bi kvalitetna obrazovna podrška bila dostupna još većem broju mladih širom Srbije“, izjavila je Jovana Živković, CEO, Škola za sve.