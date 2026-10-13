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MDS Informatički inženjering, domaća IT kompanija s više decenija iskustva na domaćem i međunarodnom tržištu, održala je drugo izdanje konferencije MDS Rewired u hotelu St. Regis Belgrade. Događaj je okupio brojne IT stručnjake, predstavnike poslovne zajednice, korisnike i partnere, sa ciljem razmene znanja i iskustava o tehnologijama koje menjaju način na koji kompanije posluju.

MDS Rewired: Kako tehnologija menja poslovanje Foto: Petar Djordjevic

Da AI značajno menja način rada, ali da ljudska ekspertiza i dalje ostaje nezamenljiva, MDS inženjeri pokazali su kroz niz predavanja i primera iz prakse. Govorilo se o tome kako se uz pomoć AI-a razvija i održava savremena IT infrastruktura, kako automatizacija menja ulogu inženjera, ali i gde odluka i odgovornost i dalje ostaju na čoveku. Značajan deo programa bio je posvećen savremenim bezbednosnim izazovima – zaštiti identiteta, prepoznavanju digitalne izloženosti i novoj generaciji SOC centara.

MDS Rewired: Kako tehnologija menja poslovanje Foto: Petar Djordjevic

Predstavnici kompanije Oktacron, članice MDS grupe specijalizovane za napredna rešenja i usluge u oblasti sajberbezbednosti, predstavili su kako AI menja budućnost Security Operations Centara – od efikasnijeg filtriranja velikog broja alarma i preciznije detekcije do brže reakcije na incidente, uz zadržavanje ljudske ekspertize tamo gde je ona najpotrebnija.

MDS Rewired: Kako tehnologija menja poslovanje Foto: Petar Djordjevic

„MDS Rewired smo pokrenuli sa idejom da na jednom mestu okupimo ljude koji tehnologiju ne posmatraju samo kroz trendove već kroz konkretne poslovne izazove i rešenja. Ove godine želeli smo da napravimo korak dalje i otvorimo teme koje će u velikoj meri odrediti način na koji ćemo poslovati u narednoj deceniji. Veštačka inteligencija, automatizacija i sajberbezbednost više nisu teme budućnosti – one već danas menjaju poslovanje i zahtevaju potpuno novi pristup tehnologiji”, istakli su iz MDS-a.

1/20 Vidi galeriju Kako tehnologija menja poslovanje Foto: Petar Djordjevic

Kompanija MDS Informatički inženjering nastavlja da povezuje višedecenijsko iskustvo s tehnologijama koje oblikuju budućnost, fokusirajući se na realne poslovne izazove i rešenja koja donose konkretnu vrednost kompanijama.