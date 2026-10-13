MDS Rewired: Kako tehnologija menja poslovanje
MDS Informatički inženjering, domaća IT kompanija s više decenija iskustva na domaćem i međunarodnom tržištu, održala je drugo izdanje konferencije MDS Rewired u hotelu St. Regis Belgrade. Događaj je okupio brojne IT stručnjake, predstavnike poslovne zajednice, korisnike i partnere, sa ciljem razmene znanja i iskustava o tehnologijama koje menjaju način na koji kompanije posluju.
Da AI značajno menja način rada, ali da ljudska ekspertiza i dalje ostaje nezamenljiva, MDS inženjeri pokazali su kroz niz predavanja i primera iz prakse. Govorilo se o tome kako se uz pomoć AI-a razvija i održava savremena IT infrastruktura, kako automatizacija menja ulogu inženjera, ali i gde odluka i odgovornost i dalje ostaju na čoveku. Značajan deo programa bio je posvećen savremenim bezbednosnim izazovima – zaštiti identiteta, prepoznavanju digitalne izloženosti i novoj generaciji SOC centara.
Predstavnici kompanije Oktacron, članice MDS grupe specijalizovane za napredna rešenja i usluge u oblasti sajberbezbednosti, predstavili su kako AI menja budućnost Security Operations Centara – od efikasnijeg filtriranja velikog broja alarma i preciznije detekcije do brže reakcije na incidente, uz zadržavanje ljudske ekspertize tamo gde je ona najpotrebnija.
„MDS Rewired smo pokrenuli sa idejom da na jednom mestu okupimo ljude koji tehnologiju ne posmatraju samo kroz trendove već kroz konkretne poslovne izazove i rešenja. Ove godine želeli smo da napravimo korak dalje i otvorimo teme koje će u velikoj meri odrediti način na koji ćemo poslovati u narednoj deceniji. Veštačka inteligencija, automatizacija i sajberbezbednost više nisu teme budućnosti – one već danas menjaju poslovanje i zahtevaju potpuno novi pristup tehnologiji”, istakli su iz MDS-a.
Kompanija MDS Informatički inženjering nastavlja da povezuje višedecenijsko iskustvo s tehnologijama koje oblikuju budućnost, fokusirajući se na realne poslovne izazove i rešenja koja donose konkretnu vrednost kompanijama.
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