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Schneider Electric Serbia Business Run & Walk završio je sezonu 2026. Na četiri trke u Subotici, Novom Sadu, Nišu i Beogradu nastupilo je 14.693 zaposlenih iz 851 kompanije. Serija tako ostaje najveći poslovni sportski događaj u Srbiji.

Finale je održano 24. septembra na Adi Ciganliji. Schneider Electric Belgrade Business Run & Walk okupio je 9.605 učesnika iz 485 kompanija. Pre toga u Nišu su nastupila 1.889 učesnika iz 163 kompanije, u Novom Sadu 2.279 iz 134 kompanije, a u Subotici 920 iz 69 kompanija. Kompanije su na start izvele timove od po tri člana na stazi od 5 kilometara. Za one koji ne trče ove godine je prvi put organizovan i WALK, zaseban talas za hodanje. Skoro polovina učesnika serije radi u IT-u, telekomunikacijama i stručnim delatnostima. Svaki deseti učesnik je na C-level ili izvršnoj poziciji. Žene čine 48% učesnika.

1/4 Vidi galeriju poslovna zajednica Srbije zatvorila sezonu Serbia Business Run & Walk Foto: Vasko Jovanov, Nemanja Jovanović

„Kompanije više ne dolaze na trku zbog medalje. Dolaze jer je to jedini dan u godini kada ceo tim, od pripravnika do direktora, stoji na istoj startnoj liniji. To je investicija u kulturu koja se ne vidi u bilansu, ali se vidi u ponedeljak u kancelariji”, izjavio je Veroljub Zmijanac, osnivač i direktor Serbia Business Run serije. Iza serije stoji i snažna partnerska mreža. Generalni sponzor je Schneider Electric. Sponzori su BYD, Ball Corporation i Nutanix, a uz njih Hyatt, Samsung i Hankook.