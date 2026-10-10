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U Registru medija koji vodi Agencija za privredne registre (APR), od 8. oktobra 2026. godine dostupna je nova digitalna usluga elektronskog podnošenja prijave preko portala sa eUslugama APR-a.

Tim povodom, u APR-u su se sastali Bojana Stojmenović, v. d. direktora Agencije za privredne registre, i Dušan Kuzmanović, v. d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, kako bi izvršili završnu primopredaju usluga ugovorenih projektom unapređenja postojećeg informacionog sistema Registra medija.

Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta "Digitalizacija poslovnog okruženja u Srbiji (D4BE)", koji sprovodi Republički sekretarijat za javne politike uz finansijsku podršku Evropske unije i operativnu podršku Svetske banke.

Realizacijom ovog projekta izvršena je potpuna digitalizacija ukupno 17 administrativnih postupaka koji se sprovode u okviru Registra medija, uz unapređenje postojećeg aplikativnog rešenja u tehnološki moderan i efikasan servis, koji unutrašnjim korisnicima olakšava sprovođenje poslovnih procesa i registraciju podataka, dok eksternim korisnicima nudi brže, jednostavnije i dostupnije digitalne usluge.

Novi informacioni sistem zadovoljava, tehnološki i funkcionalno, savremene standarde e-Uprave i omogućava integraciju sa Jedinstvenim informacionim sistemom Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Agencija za privredne registre je na svojoj internet stranici eRegistracija medija pripremila i onlajn korisnička uputstva, u cilju olakšavanja korišćenja ove digitalne usluge.