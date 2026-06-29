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Vučić je već najavio da penzionere čeka veliko povećanje i pre januara, da će država posebno pomoći onima koji najteže žive, a govorio je i o prosečnoj plati od 1.400 evra i penziji od 650 evra u narednom periodu. Uz to, ističe se i veliki infrastrukturni zamah stotine kilometara auto-puteva, brzih saobraćajnica i pruga, ali i programi za mlade koji žele svoj prvi stan.

Da li je ovo paket koji može konkretno da promeni život građana? Ko će najviše dobiti? I može li Srbija, uprkos svim svetskim krizama, da zadrži rast i stabilnost? O tome su za emisiju "Redakcija" govorili ekonomista i politički analitičar Miljan Jovićević, i profesor dr Goran Puzić ekonomista.

Foto: sommart sombutwanitkul/Shutterstock, Shutterstock/Maja Marjanovic, SeventyFour/Shutterstock

Uloga penzionera i politika reformi u ekonomskom razvoju Srbije

Kako je dalje navedeno, u narednom periodu očekuje se nastavak ekonomskog rasta i širenje državnih mjera podrške, uz najave jačeg investicionog ciklusa i većeg obima povećanja plata i penzija.

Miljan Jovićević, ekonomista i politički analitičar, istakao je:

- U početnom stadijumu zaista su penzioneri podneli veliku žrtvu, oni koji su pre svega nacionalno osvešćeni i koji su prošli sva politička vremena unazad generacijama. Smisao politike na kraju dana jeste da vidite da li ste zbrinuli građane i da li su oni zadovoljni. Oni su tada dali doprinos da bi se napravila jedna nova osnova i energija iz koje smo kasnije mogli da gradimo sistem. Danas smo za 13 godina napravili jednu ekonomsku odstupnicu koja je zaista impresivna -

Miljan Jovićević, ekonomista i politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Nakon ovog objašnjenja, on je dodatno pojasnio da se ekonomski razvoj Srbije u narednom periodu može očekivati kroz intenzivnije investicije i širenje državnih programa podrške. Kako je naveo, posebno se očekuje jačanje rasta nakon velikih infrastrukturnih projekata.

- Nakon toga, oslonili smo se i na strane direktne investicije, ali i na unutrašnje kapacitete. U narednom periodu očekujem snažniju ekspanziju, posebno nakon završetka Ekspa, gdje će se taj ekonomski rast ubrzati i omogućiti veći paket povećanja plata, penzija i mjera pomoći građanima, uz širu društvenu podršku različitim kategorijama stanovništva - objasnio je on.

Uticaj javnih radova i infrastrukture na privredni razvoj Srema i okoline Beograda

Naglašeno je da je u prethodnim decenijama nedovoljno razvijena infrastruktura imala značajan uticaj na sporiji razvoj privrede u pojedinim delovima zemlje, dok se danas kroz nove projekte ta slika menja.

U razgovoru je ukazano da se kroz savremene saobraćajne i infrastrukturne projekte stvaraju bolji uslovi za dolazak investitora, kao i za razvoj građevinske i pratećih industrija. Posebno je istaknuto da povezivanje regiona i urbanih centara doprinosi ekonomskom jačanju lokalnih sredina i povećanju broja stanovnika u razvijenijim opštinama.

Prof. dr Goran Puzić, ekonomista Foto: Kurir Televizija

Prof. dr Goran Puzić, ekonomista, istakao je:

- Naravno da menjaju. Svaka ozbiljna država, putem javnih radova podstiče bruto domaći proizvod i stvara uslove za dalji razvoj i prosperitet zemlje. Setite se koliko je loša infrastruktura u prethodnim decenijama objektivno uticala na razvoj privrede, posebno u Sremu i okolini Beograda, i to veoma jasno i konkretno. Danas, kada imate nove infrastrukturne projekte poput Fruškogorskog koridora i bolju povezanost, dolazi do značajnog dolaska investitora i razvoja tih sredina -

Između ostalog, on je naveo da infrastrukturna ulaganja imaju i širi ekonomski efekat, jer podstiču građevinsku industriju i otvaraju prostor za nove investicije u lokalnim zajednicama.

- Ulaganjem u infrastrukturu, koja je u najvećem delu finansirana iz budžeta, vi direktno podstičete građevinsku industriju i stvarate uslove da privrednici dođu i ulože svoja sredstva. To se jasno vidi na primerima Rume, Inđije i Stare Pazove, koje su u poslednjim decenijama značajno napredovale, kako po broju stanovnika, tako i po privrednoj aktivnosti i razvoju. To su konkretni pokazatelji kako infrastruktura menja ekonomsku sliku jednog regiona -

02:18 Uloga penzionera i politika reformi u ekonomskom razvoju Srbije: "U narednom periodu očekujem snažniju ekspanziju, posebno nakon završetka Ekspa" Izvor: Kurir televizija

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00:52 Vučić najavio novo povećanje penzija Izvor: Kurir