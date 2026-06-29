Republički zavod za statistiku objavio je da je prosečna neto zarada u Moravičkom okrugu u aprilu iznosila 106.288 dinara, uz rast u odnosu na prethodni mesec, a najveće plate beleže se u Lučanima i Gornjem Milanovcu.
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Evo koliko se zarađuje u Moravičkom okrugu: Plate variraju od opštine do opštine, Lučani ponovo na vrhu liste
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Prosečna neto zarada u aprilu u Moravičkom okrugu iznosila je 106.288 dinara (prethodni mesec 103.608), saopštio je Republički zavod za statistiku.
Najveće zarade se beleže u Lučanima 115.699 (u martu 120.735), a potom slede Gornji Milanovac sa 111.611 (106.189), Čačak sa 105.977 (103.055) i Ivanjica 92.62 (90.053).
Prosečne aprilske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 110.88, Kraljevo 103.238, Kragujevac 116.816.
Prosečna aprilska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 121.805 dinara (prošli mesec 121.650).
Kurir.rs/RINA
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