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Prosečna neto zarada u aprilu u Moravičkom okrugu iznosila je 106.288 dinara (prethodni mesec 103.608), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveće zarade se beleže u Lučanima 115.699 (u martu 120.735), a potom slede Gornji Milanovac sa 111.611 (106.189), Čačak sa 105.977 (103.055) i Ivanjica 92.62 (90.053).

Prosečne aprilske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 110.88, Kraljevo 103.238, Kragujevac 116.816.

Prosečna aprilska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 121.805 dinara (prošli mesec 121.650).

Kurir.rs/RINA

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