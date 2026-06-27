Danas je novootvorenom deonicom Moravskog koridora prošlo 7.960 vozila, što pokazuje veliki interes vozača za ovaj autoput.
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Čak 7.960 vozila prošlo novootvorenom deonicom Moravskog koridora! Velika olakšica za sve vozače! ! Povezanim auto-putevima do Kraljeva za sat i 15 minuta
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Putevi Srbije obaveštava javnost da je danas, 27.6.2026.g. od puštanja u saobraćaj u 9 časova do 16 časova, novootvorenom deonicom Moravskog koridora (autoput E-761), od petlje Adrani do petlje Preljina prošlo:
• Naplatna stanica Preljina: 3.619 vozila
• Naplatna stanica Adrani: 4.341 vozilo
Dakle ukupno 7.960 vozila prošlo je novootvorenom deonicom.
Moravski koridor Foto: RINA
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