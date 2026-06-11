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Na jednoj od najlepših sardinijskih plaža, Punta Molentis, uvedena je neobična zabrana - suncobrani su zabranjeni za sve osobe uzrasta od 10 do 65 godina.

Odluka lokalnih vlasti u Vilasimiusu, doneta radi zaštite životne sredine, izazvala je nevericu i bes javnosti, a mnogi se pitaju kako da se zaštite od sunca, piše The Guardian.

Zbunjujuća pravila i lavina reakcija

Osim što se ulaz na ovu javnu plažu naplaćuje 10 evra, suncobran smeju da postave samo porodice sa decom mlađom od 10 godina i osobe starije od 65. Pritom je dozvoljen samo jedan suncobran po porodici. Odluka nije dobro primljena među posetiocima, izazivajući na internetu mešavinu neverice i zbunjenosti, kao i zabrinutost zbog rizika od raka kože ili sunčanice.

- Znači, da bih postavio suncobran, moram da iznajmim dete? - upitao je jedan komentator ispod objave sa uputstvima na Fejsbuk stranici opštine Vilasimius.

- Dakle, ako želim na plažu sa suncobranom, moram da povedem dedu ili da do sutra napravim dete? - našalio se drugi.

Neki su pozvali na bojkot plaže Punta Molentis, dok su drugi poručili da će jednostavno potražiti drugu plažu na kojoj se mogu bezbedno zaštititi od sunca. Ljudima je takođe zabranjeno postavljanje senica, šatora ili drugih oblika zaštite od sunca. Pravila će ostati na snazi do kraja oktobra.

Vlasti se pozivaju na zaštitu životne sredine

Plaža Punta Molentis ponovo se otvara nakon što je od prošlog jula bila zatvorena zbog razornog šumskog požara koji su podmetnuli piromani. Iz opštinskog veća u Vilasimiusu saopštili su da su upravo požar i "vanredni vremenski uslovi na moru" doveli do uvođenja strožih pravila kako bi se očuvala prirodna lepota plaže koja se nalazi u zaštićenom području.

- Zbog toga je neophodno ograničiti ljudski uticaj i obezbediti zaštitu ove baštine za buduće generacije - navodi se u obaveštenju veća na njihovoj veb-stranici.

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