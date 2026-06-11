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Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, postavila je temu dugovečnosti (longevity) na agendu finansijskog tržišta Srbije ekskluzivnim događajem za klijente i poslovne partnere „Računamo na duge staze“, čiji je specijalni gost bio Piter H. Diamandis, vodeći svetski stručnjak u oblastima dugovečnosti, eksponencijalnih tehnologija i inovacija.

„Postavljanjem teme dugovečnosti na domaće finansijsko tržište želimo da otvorimo novo poglavlje u razgovoru o ulozi banaka u životu klijenata. Duži život menja potrebe, rizike i očekivanja ljudi, a životne putanje čini dinamičnijim, složenijim i individualnijim, zbog čega standardizovana rešenja više nisu dovoljna. Zato banka mora da bude partner koji razume buduće ciljeve klijenata podjednako dobro koliko i njihove sadašnje potrebe. Za nas to znači posvećenost, lični pristup i dugoročni odnos, kako bismo im omogućili da dodatno vreme koje donosi duži život dočekaju sa većom sigurnošću, slobodom izbora i jasnim planom“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Foto: Nikola Spasić

Doktor medicine, međunarodno priznati futurista, investitor, autor bestselera i osnivač više od 28 kompanija, Piter H. Diamandis govorio je o dugovečnosti kao o promeni koja će duboko uticati na način na koji ljudi planiraju zdravlje, karijeru, finansije i životne prioritete. Naglašavajući da se nalazimo na pragu jedne od najvećih promena u istoriji čovečanstva: prelaska sa lečenja bolesti na očuvanje zdravlja, prevenciju i produženje perioda vitalnost, istakao je značaj veštačke inteligencije, biotehnologije, senzora, genomike i personalizovane medicine za rano prepoznavanje rizika i donošenje boljih odluka o zdravlju i budućnosti.

Foto: Nikola Spasić

„Dugovečnost počinje promenom načina razmišljanja: koliko dugo i koliko zdravo živimo nije samo pitanje genetike, već i toga kako živimo i kakve odluke donosimo o svom telu. Ako je cilj da 100 postane novih 60, onda ne čekamo budućnost pasivno, već danas gradimo navike, koristimo podatke i čuvamo zdravlje kako bismo dočekali sledeći talas medicinskih inovacija. Prava pobeda nije samo dodati godine životu, već produžiti period vitalnosti, energije i kognicije u kojem možemo da nastavimo da stvaramo, učimo i uživamo u životu“, rekao je Diamandis.

Foto: Nikola Spasić

U okviru događaja „Računamo na duge staze“ održan je i panel koji je moderirala Jelisaveta Lazarević, direktorka sadržaja Bloomberg Adria i profesorka na FEFA fakultetu, na kojem su Keti Kasa, magistar farmacije, MSc Nutrigenom i BioTech Longevity ekspert; Marko Petrović, Health & Lifestyle Coach; Ljuba Samotijeva, član Nadzornog odbora Intesa Invest, ekspert za investicione fondove; i Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom Banca Intesa razgovarali o ulozi finansijskih institucija u podršci dugovečnosti, njenom uticaju na osiguranje i wealth management, kao i o značaju zdravih navika i metaboličkog zdravlja za kvalitetan i dug život.