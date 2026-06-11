Računamo na duge staze: Banca Intesa i Piter H. Diamandis doneli temu dugovečnosti na finansijsko tržište Srbije
Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, postavila je temu dugovečnosti (longevity) na agendu finansijskog tržišta Srbije ekskluzivnim događajem za klijente i poslovne partnere „Računamo na duge staze“, čiji je specijalni gost bio Piter H. Diamandis, vodeći svetski stručnjak u oblastima dugovečnosti, eksponencijalnih tehnologija i inovacija.
„Postavljanjem teme dugovečnosti na domaće finansijsko tržište želimo da otvorimo novo poglavlje u razgovoru o ulozi banaka u životu klijenata. Duži život menja potrebe, rizike i očekivanja ljudi, a životne putanje čini dinamičnijim, složenijim i individualnijim, zbog čega standardizovana rešenja više nisu dovoljna. Zato banka mora da bude partner koji razume buduće ciljeve klijenata podjednako dobro koliko i njihove sadašnje potrebe. Za nas to znači posvećenost, lični pristup i dugoročni odnos, kako bismo im omogućili da dodatno vreme koje donosi duži život dočekaju sa većom sigurnošću, slobodom izbora i jasnim planom“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.
Doktor medicine, međunarodno priznati futurista, investitor, autor bestselera i osnivač više od 28 kompanija, Piter H. Diamandis govorio je o dugovečnosti kao o promeni koja će duboko uticati na način na koji ljudi planiraju zdravlje, karijeru, finansije i životne prioritete. Naglašavajući da se nalazimo na pragu jedne od najvećih promena u istoriji čovečanstva: prelaska sa lečenja bolesti na očuvanje zdravlja, prevenciju i produženje perioda vitalnost, istakao je značaj veštačke inteligencije, biotehnologije, senzora, genomike i personalizovane medicine za rano prepoznavanje rizika i donošenje boljih odluka o zdravlju i budućnosti.
„Dugovečnost počinje promenom načina razmišljanja: koliko dugo i koliko zdravo živimo nije samo pitanje genetike, već i toga kako živimo i kakve odluke donosimo o svom telu. Ako je cilj da 100 postane novih 60, onda ne čekamo budućnost pasivno, već danas gradimo navike, koristimo podatke i čuvamo zdravlje kako bismo dočekali sledeći talas medicinskih inovacija. Prava pobeda nije samo dodati godine životu, već produžiti period vitalnosti, energije i kognicije u kojem možemo da nastavimo da stvaramo, učimo i uživamo u životu“, rekao je Diamandis.
U okviru događaja „Računamo na duge staze“ održan je i panel koji je moderirala Jelisaveta Lazarević, direktorka sadržaja Bloomberg Adria i profesorka na FEFA fakultetu, na kojem su Keti Kasa, magistar farmacije, MSc Nutrigenom i BioTech Longevity ekspert; Marko Petrović, Health & Lifestyle Coach; Ljuba Samotijeva, član Nadzornog odbora Intesa Invest, ekspert za investicione fondove; i Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom Banca Intesa razgovarali o ulozi finansijskih institucija u podršci dugovečnosti, njenom uticaju na osiguranje i wealth management, kao i o značaju zdravih navika i metaboličkog zdravlja za kvalitetan i dug život.
Banca Intesa ad Beograd, članica internacionalne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, već 18 godina zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičkog i digitalnog prisustva, sveobuhvatnoj ponudi modernih finansijskih rešenja, superiornom korisničkom iskustvu i usluzi vrhunskog nivoa, banka uslužuje 1,34 miliona klijenata u segmentu građana i privrede. Osim poverenjem klijenata, poslovni uspeh Banca Intesa nagrađen je i brojnim priznanjima za najbolju banku u Srbiji koja su joj ukazali ugledni finansijski časopisi The Banker, Euromoney i Global Finance. Uvažavajući svoju ulogu u pružanju podrške zelenoj tranziciji i promociji inkluzivnog rasta, Banca Intesa integriše ESG principe u svoje poslovne procese, politike i proizvode, doprineseći rešavanju društvenih i ekoloških izazova i snažeći održivost i otpornost sopstvenog poslovnog modela.