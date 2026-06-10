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Umesto nove brane na Dunavu, projekat predviđa dve visinske akumulacije, više od 10 kilometara tunela i podzemni hidrotehnički sistem koji bi služio kao najveća „baterija“ elektroenergetskog sistema Srbije.

Nakon što je Ambasada SAD u Srbiji objavila poziv američkim kompanijama da iskažu interesovanje za učešće u projektu reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, tema koja se decenijama povremeno vraća u javnost ponovo je postala vruća.

Reč je o projektu koji se prvi put ozbiljno razmatrao još sedamdesetih godina prošlog veka, a koji bi, ukoliko bude realizovan, mogao da postane najveći energetski objekat izgrađen u Srbiji nakon hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2.

Nije nova brana, već ogromna "baterija“

Ono što odmah na početku treba razjasniti jeste da, za razliku od Đerdapa 1 i 2, Đerdap 3 nije zamišljen kao klasična hidroelektrana sa novom branom na Dunavu.

Foto: gradnja.rs/EPS

Plan koji su još 1977. radili čuveni Energoprojekt i Institut Jaroslav Černi, predviđa izgradnju reverzibilne hidroelektrane koja bi koristila postojeće Đerdapsko jezero kao akumulaciju. Kada u elektroenergetskom sistemu postoji višak električne energije, npr. noću - voda bi se pumpala iz Dunava u gornja akumulaciona jezera. Kada je potrošnja velika, ista voda bi se vraćala kroz turbine i proizvodila električnu energiju.

Zbog toga se ovakvi objekti često nazivaju i najvećim prirodnim baterijama elektroenergetskog sistema. Međutim, ovo nije ništa novo. Srbija već više od četiri decenije koristi jednu reverzibilnu hidroelektranu. Reč je o RHE Bajina Bašta, puštenoj u rad 1982. godine, koja povezuje akumulacije Perućac i Zaovine na Tari.

Dva veštačka jezera na 380 metara visine

Prema onom što je objavljeno na stranicama EPS-a, sistem bi činile dve gornje akumulacije - Brodica i Pesača smeštene iznad Dunava na visinama između 380 i 407 metara nadmorske visine.

Ukupna zapremina vode u akumulacijama procenjena je na oko 578 miliona kubnih metara, dok energetski potencijal obe akumulacije iznosi približno 484 GWh.

Foto: gradnja.rs/EPS

Upravo izgradnja ovih jezera predstavljala bi jedan od najvećih zemljanih i hidrotehničkih zahvata na projektu.

Najimpresivniji deo krije se ispod zemlje

Sa građevinskog aspekta, najzanimljiviji deo projekta nisu same akumulacije, već mreža podzemnih tunela.

Prema originalnom tehničkom rešenju, akumulacija Brodica bila bi povezana sa akumulacijom Pesača tunelom prečnika 4,6 metara i dužine čak 8,1 kilometar. Od Pesače do vodostana vodio bi drugi tunel prečnika sedam metara i dužine oko 1,95 kilometara.

Voda bi se iz gornjih akumulacija spuštala kroz dovodne tunele do turbina smeštenih u podzemnoj elektrani uz samu obalu Dunava, a zatim vraćala u postojeće Đerdapsko jezero. Istim sistemom voda bi se u obrnutom smeru pumpala nazad u akumulacije kada postoji višak električne energije.

Kako bi se gradio Đerdap 3

Sudeći prema ranijem projektu predstavljenom na sajtu EPS-a, značajan deo projekta odvijao duboko u stenskoj masi iznad Dunava, uz obimne iskope, podzemne mašinske prostorije i hidrotehničke objekte.

Poseban izazov predstavlja činjenica da se čitavo područje nalazi u složenom kraškom terenu, zbog čega su još osamdesetih godina sprovedena opsežna geološka istraživanja.

Prvobitni projekat predviđao je ukupnu snagu od 2.400 MW, što je približno dvostruko više od instalisane snage hidroelektrane Đerdap 1.

Međutim, kako je svojvremeno pisao Balkan Green Energy News, razmatra se više varijanti kapaciteta - od 1.400 MW do 2.400 MW – u zavisnosti od ekonomskih pokazatelja i regionalnih energetskih potreba.

Kako su građeni Đerdap 1 i Đerdap 2

Za razliku od Đerdapa 3, prve dve elektrane podrazumevale su izgradnju masivnih betonskih brana preko Dunava.

Đerdap 1, pušten u rad 1972. godine, bio je jedan od najvećih poduhvata u ovom delu Evrope. Izgrađen je kao zajednički projekat tadašnje Jugoslavije i Rumunije, uz ogromne zemljane radove, regulaciju plovnog puta i stvaranje Đerdapskog jezera koje je trajno promenilo izgled ovog dela Dunava.

Đerdap 2 završen je tokom osamdesetih godina kao nizvodni deo istog sistema.

Đerdap 3 bi, međutim, predstavljao potpuno drugačiji tip gradnje. Umesto brane preko reke, većina radova bila bi koncentrisana na formiranje gornjih akumulacija, kilometre tunela i podzemnu hidrotehničke objekte unutar planinskog masiva.

Gde je projekat danas

Projekat se trenutno nalazi u fazi traženja strateških partnera i investitora. Poslednjih godina izrađene su hidrološke studije i preliminarne analize izvodljivosti, dok su Srbija i Rumunija prošle godine razgovarale o modelima saradnje zbog potencijalnog uticaja na postojeći sistem Đerdap 1 i Đerdap 2.