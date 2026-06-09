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Razmena znanja, tehnologija i inovacija postaje novi temelj ekonomske saradnje Srbije i Italije, a startapi, veštačka inteligencija, digitalna transformacija i jačanje veza privrede i nauke ključni su pokretači budućeg rasta, poručeno je na Inovacionom forumu „Human Centered Innovation“, koji je okupio u Privrednoj komori Srbije više od 150 učesnika iz 19 italijanskih i gotovo 80 srpskih kompanija, institucija i organizacija.

Srbija i Italija imaju značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje, ne samo u tradicionalnim sektorima već i u oblastima inovacija, nauke, tehnologije, zelene tranzicije i e-mobilnosti, rekao je Mihailo Vesović, zamenik predsednika PKS i istakao da su razmena znanja, tehnologija i inovacija sve važniji pokretači budućeg privrednog razvoja dve zemlje.

„Prostor za saradnju nije samo u rastu robne razmene, već sve više u razmeni znanja, tehnologija i inovacija“, istakao je Vesović.

Prema njegovim rečima, razvoj startap ekosistema direktno utiče na privredni rast, povećanje izvoza, rast BDP-a i otvaranje novih radnih mesta zasnovanih na znanju, zbog čega je neophodno podržati mlade preduzetnike u razvoju ideja i njihovom izlasku na tržište.

Foto: Ivana Vukotić

Luka Gori, ambasador Italije u Srbiji, podsetio je na značaj saradnje dve države i ukazao da je Italija osma ekonomija i sedmi izvoznik na svetu koja snažno podržava inovacije, posebno u sektorima razvoja startap preduzeća, avio-industrije, proizvodnje automobila, robotike... U poslednje tri godine, kaže, u saradnji sa srpskim partnerimo zajedno je organizovano pet poslovnih foruma, kao i dva foruma za inovacije i dva naučna foruma.

„Saradnja država, institucija, privrede i nauke ostaje ključna za jačanje konkurentnosti i ubrzanje razvoja zasnovanog na inovacijama“, poručio je Vesović.

Marko Gaj, predsednik kompanije „Zest grup” i predsednik Unije industrijalaca Torina (Unione Industriali Torino) ukazao je na izazove koje donose tehnološke promene, poput upotrebe veštačke inteligencije u privredi i istakao da će, uprkos bojazni, čovek uvek biti u centru tehnološkog razvoja. On je dodao da podaci o usvajanju veštačke inteligencije u poslovnim procesima u Italiji pokazuju veliki rast i to najviše u kompanijama srednje veličine koje čine više od 85 posto proizvodnog sektora te zemlje.

Forum je okupio predstavnike privrede, obrazovanja i inovacionog sektora Srbije i Italije, sa fokusom na veštačku inteligenciju, robotiku, pametne gradove, razvoj startapova i jačanje saradnje privrede i nauke. Održano je i više od 70 B2B sastanaka srpskih i italijanskih privrednika kao i tri panela sa domaćim i međunarodonim ekspertima.

Inovacioni forum održan je u okviru Festivala italijanske kreativnosti „Play with IT“, inicijative kojom Italija, u susret EXPO 2027 u Beogradu, podstiče povezivanje inovacionih ekosistema, investicije i saradnju privrede, nauke i obrazovanja Srbije i Italije.