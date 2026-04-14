Slušaj vest

Istraživanje se sprovodi sa ciljem da kontinuirano pruža uvide u stanje, izazove i potencijale razvoja startapa u Srbiji i može se preuzeti na dsi.rs.

Veće investicione ambicije uz ograničenu tržišnu trakciju

Podaci prikupljeni u 2025. godini beleže značajan rast investicionih ambicija. Čak 72,1% startapa planira da prikupi eksternu investiciju u 2026. godini, a 25,4% cilja runde iznad milion evra što je trostruko više nego godinu ranije (7,6%). Pristup pametnom kapitalu takođe raste: poslovni anđeli finansirali su 23,1% startapa, a inkubatori i akceleratori 23,8%.

Istovremeno, podaci ukazuju na izazove u komercijalnoj trakciji koji prate ove ambicije. Do sada je eksternu investiciju prikupilo 29,9% startapa, a njih 9,5% beleži mesečni rast prihoda veći od 10%. Više od trećine startapa (36,7%) još uvek ne ostvaruje prihode, dok 77,6% generiše manje od 150.000 evra godišnje. Prag od milion evra prešlo je svega 3,4% startapa.

Oslonjenost na grantove ostaje visoka

Grantove i bespovratna sredstva koristilo je 59,2% startapa, a 61,9% oslanjalo se isključivo na sopstvena sredstva i/ili grantove, bez uključivanja pametnog kapitala. Među startapima bez mesečnih prihoda, 77,4% planira da se i u 2026. godini finansira primarno iz bespovratnih sredstava. Prema rezultatima istraživanja, startapi koji kombinuju grantove sa investitorskim kapitalom i tržišnom trakcijom pokazuju značajno bolji komercijalni učinak.

Obrazovani osnivači, rastuće učešće žena i AI kao standard

Osnivači u domaćem ekosistemu imaju u proseku 38 godina, a visoko obrazovanje ima 88,9% njih. Udeo žena osnivača porastao je sa 17,8% na 21,5%. Zabeležen je i rast povratnika iz inostranstva, koji sada čine 18,5% osnivača, kao i povećanje broja onih sa iskustvom u menadžmentu, marketingu i prodaji - 68% startapa ima bar jednog netehničkog osnivača, u porastu sa 62,6%.

U pogledu tehnološkog fokusa, veštačka inteligencija i mašinsko učenje ugrađeni su u proizvode 51% startapa, što je porast od 10 procenata u jednoj godini. Dodatno, samo 44,4% osnivača radi isključivo na svom startapu, u poređenju sa 60,1% godinu ranije, što je delimično odraz finansijske realnosti u kojoj se većina startapa još nalazi.

Internacionalizacija kao sledeći korak

Srbija ostaje najčešće aktivno tržište (40,8% startapa) i primarna destinacija (25,9%), dok 69,4% startapa planira širenje na nova tržišta u 2026. godini. Evropa je cilj za 98% onih koji planiraju internacionalizaciju, a SAD za 59,8% startapa. Podaci pokazuju da startapi koji od samog početka grade proizvod za globalno tržište imaju znatno veće šanse za privlačenje investicija i brzi rast.

Startapi u Srbiji kao ključne izazove i dalje navode pristup finansiranju (60,5%) i akviziciju korisnika i kupaca (37,4%). Kada je reč o zapošljavanju, najpotrebnija pozicija ostaje prodaja - navodi je 48,3% startapa.

Foto: Branislav Nenin

- Nakon šest godina, Startap skener jasno pokazuje ekosistem koji se razvija u dva pravca istovremeno - ekosistem koji raste u kontekstu ambicija, ali se i dalje suočava sa izazovom da te ambicije pretvori u konkretne rezultate. Osnivači su obrazovaniji, međunarodno orijentisaniji i spremniji da privuku kapital više nego ikada - 72,1% planira da traži investiciju ove godine, a veštačka inteligencija je osnova proizvoda kod 51% startapa. Istovremeno, 36,7% startapa i dalje ne ostvaruje nikakav prihod, samo 9,5% beleži značajan mesečni rast, a većina osnivača vodi svoje startape kao sporednu aktivnost. Ključni izazov srpskog startap ekosistema ostaje isti - premostiti jaz između onoga čemu osnivači teže i onoga što operativna stvarnost trenutno pokazuje. Za to nam je potrebno još veće prisustvo pametnog kapitala, snažniji komercijalni fokus i sistem podrške koji startape usmerava ka tržištu, umesto ka zavisnosti od grantova - izjavila je Tanja Kuzman, direktorka Inicijative „Digitalna Srbija“.

Ovogodišnje istraživanje će poslužiti kao osnova za kreiranje konkretnih preporuka, ali i kao poziv svim akterima u ekosistemu da rade na osnaživanju startapa koji imaju globalne ambicije.

Kompletan izveštaj Startap skener 2026 dostupan je na dsi.rs.