Dobrovoljno dati krv i spasiti život bolesnom i povređenom, koga ne poznajemo i nećemo ga nikad ni upoznati, najlepše je i najplemenitije delo koje može ispuniti ljudsko biće.

Sada je vreme darivanja. Dajte krv, a ona će doći do bolesnika kojima je ona lek ili put ka izlečenju. Bolesni ljudi imaju samo jednu želju, a mi možemo biti ispunjenje njihovih želja. Budite zdravi, budite dobri, budite dobrovoljni davaoci krvi.

Ne propustite priliku da postanete heroji i potencijalno spasite nečiji život. Svedoci smo da svaka kap dragocenog dara može imati moćan uticaj na spasavanje ljudskih života.

Odlučite se da dobrovoljno date krv, jer to je čin iskrene humanosti i nesebičnog doprinosa zajednici koja je ujedinjena u cilju pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

U saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuziju krvi Niš, te novoosnovanim Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac, kao i transfuzijama Zdravstvenog centra Užice i Opšte bolnice Subotica, Crveni krst organizuje širom zemlje akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Vaš doprinos ima neprocenjivu vrednost!

