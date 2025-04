– Udovac može da ostvari pravo na porodičnu penziju ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršio 58 godina života, ili ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti postao potpuno nesposoban za rad. Ili ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost, objašnjavaju u Fondu PIO.

Ono što se zakonski promenilo jeste ostvarivanje prava na porodičnu penziju u odnosu na lica koja su prethodno bila korisnici penzije. Pravo na porodičnu penziju može ostvariti lice ukoliko nije u osiguranju, odnosno da nije zaposlen, da nema privatnu firmu, da ne obavlja nekakvu samostalnu ili poljoprivrednu delatnost. Isto tako, nasledniku porodične penzije pripada penzija, ne kao što je do sada bilo do datuma smrti, na primer do 15. januara, već do kraja meseca.