NOVA PRAVILA VAŽE I ZA NAŠE PENZIONERE: Oni kojima čekovi stižu iz ove zemlje od oktobra stiže i dodatak do 160 €, evo računice

Od 250.000 deviznih penzionera u Srbiji, najveći broj njih prima penziju iz Hrvatske, i u septembru mesecu ova grupa najstarijih je dobila najveće povećanje primanja u poslednje 24 godine. Primanja najstarijih u Hrvatskoj povećana su za 8,42 odsto ili ti za oko 40 evra u proseku. Sa tim povećanjem prosečna hrvatska penzija je skočila na oko 500 evra!

Najnovijim paketom mera koje su upravo stupile na snagu, a koje važe i za naše ljude koji dobijaju novac iz hrvatskog fonda, obuhvaćeno je 720.000 penzionera, odnosno svi oni koji imaju penzije do 700 evra. Oni će dobiti jednokratnu naknadu, a ovo važi već od narednog meseca.

foto: Ana Paunković

Prema odluci svi koji imaju ček do 300 evra dobiće naknadu od 160, oni koji primaju od 300 do 435 evra dobit će 120. Za penzionere čija su primanja od 435 do 570 stiže 80 evra, a onima od 570 do 700 pripremljeno je 60 evra naknade.

Ta mera je hrvatsku državnu kasu koštala oko 72 miliona evra.

USLOVI ZA PENZIONISANJE U HRVATSKOJ Minimalna starosna granica za penzionisanje u Hrvatskoj trenutno je 65 godina života i 15 godina penzionog staža za muškarce, a 63 godine za žene. Ovo bi do 2030. godine trebalo da se izjednači na 65 godina za oba pola, a pod određenim uslovima prevremeno penzionisanje je moguće je i 8 godina ranije.

Prosečna starosna penzija u Hrvatskoj je 500 evra, dok su porodična i invalidska niže i do 100 evra. Od visine je važniji odnos penzije i plate jer se cene uglavnom formiraju prema kupovnoj moći prosečne zarade u državi. I prema tome je Hrvatska jedna od država EU u kojima nije lako biti penzioner, jer je situacija, po mišljenju mnogih, gora nego pre jedanaest godina.

kurir.rs/Poslovni.hr