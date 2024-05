GARANTOVAN PLASMAN NAŠIH ROBA I USLUGA Vučić: Potpisani su ugovori o izvozu šljive, borovnice...SPAS ZA NAŠE POLJOPRIVREDNIKE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i potpisivanja Zajedničke izjave i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata.

- Predsednik Si je došao i ponudio konkretne stvari. Ugovor o slobodnoj trgovini je nešto što nam garantuje plasman naših roba i usluga. Tarife su između 38 i 62 odsto, a za nas ih nema. Danas su potpisani ugovori o slobodnom izvozu šljive, borovnice. To je garantovan plasman. To je samo početak, ići ćemo od jabuka do goveđeg mesa. Za vino nam je potrebno pet, za rakije 10 godina da tarife budu nula, one će se postepeno smanjivati.

- Danas ću na ručku lično da služim srpska vina, da bih pokazao kakav je kvalitet vina. Znate šta to znači za našu zemlju kada se seku najbolji vinogradi po Evropi jer nema plasmana na tržište? Znači spas za naše poljoprivrednike - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)