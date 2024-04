"MI SMO NAJVEĆI VRTNI CENTAR U SRBIJI KOJI KOMPANIJAMA MOŽE DA GARANTUJE!" Direktorka Urban gardena: Tu smo da pomognemo savetima

Medjunarodni dan planete Zemlje - najveći svetski ekološki pokret, obeležava se u preko 150 zemalja.

Jedna od akcija pokrenuta tokom Medjunarodnog dana planete Zemlje je “Canopi” - sadnja drveća širom sveta. I u našoj zemlji svake godine se sprovode ove akcije, a o ovoj značajnoj temi govorila je Jelena Veselinović, direktorka "Urban gardena", u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

Kako Urban Garden doprinosi ovakvim akcijama?

- Ono što zaista svi primećuju je da naša zemlja ne zaostaje za ovim velikim ekološkim pokretom i da se u toku ovog meseca sprovode razne akcije sadnje, kako to rade i javna preduzeća, ali i društveno-odgovorne kompanije. Što se tiče samog "Urban gardena", on je jednostavno najveći vrtni centar u našoj zemlji i s tim u vezi mogu da kažem da smo mi verovatno najveći otkupljivači rasadnog materijala iz relevantnih rasadnika ovde kod nas u Srbiji. Tako da zapravo možemo da ponudimo kompanijama izuzetno dobar sadni materijal. Tu je naravno i sadni materijal iz inostranih zemalja - rekla je Veselinović i dodala:

foto: Kurir televizija

- Velike kompanije koje neguju tu društvenu odgovornost i koje se trude da ekološki učestvuju u svom okruženju, one jednostavno posluju tako što sve te akcije planiraju mesecima, nekada i godinu dana unapred. Mogu da kažem da smo mi jedan vrtni centar koji zapravo može da im garantuje. Da će upravo u ovom mesecu te količine sadnica koje su njima potrebne u adekvatnom kvalitetu biti zapravo njima na raspolaganju. Tu smo naravno da im pomognemo sa savetima. Neki od tih kompanija sade u gradskim sredinama. Ali ono što primećujem u zadnje vreme, pošto postoje i neki delovi van gradova koji su ekološki ugroženi, onda oni sada već sprovode i te malo šire sadnje. Te smo mi naravno tu kao neka stručna lica da im pomognemo u odabiru sadnica, šta je to što je za neko podneblje dobro, šta će se dobro držati, šta će uticati dobro na neku mikro i širu klimu u tom regionu Srbije.

Koliko su ljudi spremni da kupe sadnice drveća?

- Ranije su se te sadnice drveća nekako podrazumevale. Odrasli smo u tim nekim ulicama sa drvoredima sadnica. U nekim naseljima gde smo stanovali tu su već postojala stabla. Neko stablo je postavljeno u okviru naše porodice. Ali, ono što je činjenica je da su ljudi sada spremni da odvoje neki budžet i da investiraju u neko odraslo stablo. Ono što me posebno na današnji dan raduje je zapravo da su oni svesni koliko jedno stablo njima može u nekom kvalitetu da pomogne. Koliko to stablo zapravo utiče na tu mikroklimu unutar njihovog vrta i dvorišta, koliko sprečava buku, doprinosi vlažnosti vazduha, koliko sprečava prašinu. Naravno, tu je i poželjna letnja hladovina. Oni su već sada spremni da kupuju sadnice, da odvoje određeni budžet i da kupe neko drvo srednje veličine - istakla je Veselinović.

Koliko su kompanije zainteresovane da oplemene svoj poslovni prostor?

- Ja zaista moram da ih pohvalim. Mi sada, pogotovo u tom nekom delu Novog Beograda, imamo izuzetne zgrade koje se grade. Ja verujem da Beograd ni na koji način arhitektonski ne zaostaje za svetskim metropolama. Ali ono što moramo da primetimo zapravo je da oko tih poslovnih zgrada niču fantastični mali parkovi. To nije mala investicija, a takođe nije ni mala investicija kasnije to održavati. U tom smislu ja ih zaista pozdravljam i mnogo me to raduje. Ono što me posebno takođe raduje je da osim što možemo da vidimo zelene leje ispred kompanija, oni uređuju i unutrašnjost zelenilom. Dakle, radni prostor njihovih zaposlenih i onako verujem da je jako prijatno. Zato što vidim po tome šta mi dobijamo u "Urban gardenu" kao zahteve, da su te količine za njihove radne prostore poprilično velike - rekla je Veselinović.

