BEZ OVOG PAPIRA NEMA PORODIČNE PENZIJE: Rok za predaju ističe uskoro, ko ga ne donese u PIO fond obustaviće mu isplatu

Najkasnije do 22. septembra učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti. Studenti to moraju da učine tokom oktobra.

Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi pravo.

Ukoliko potvrde o školovanju budu dostavljene posle 22. septembra, korisnicima porodičnih penzija će biti obustavljena isplata za septembar, a pripadajuća penzija će im biti isplaćena uz oktobarsku penziju početkom novembra.

Učenici, inače, imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života, a studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršene 26. godine.

