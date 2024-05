KAD SE SVE SABERE POTREBNO JE DO 5.000 €: Renoviranje kupatila nije jeftino ali uz jedno caku ćete proći povoljnije

Sa prvim prolećnim danima, brojni građani Srbije odlučuju da renoviraju svoja kupatila, ali ovo može da bude veliko opterećenje za kućni budžet. Kada se uračunaju svi troškovi, renoviranje kupatila može da košta i 5.000 evra. Lepo vreme i više temperature za mnoge građane znači radove u kući, a jedna od najskupljih stavki svakako je renoviranje kupatila. S obzirom na to da je renoviranje kupatila ne samo najskuplji, već i najzahtevniji posao kod renoviranja kuće, između ostalog jer je potrebno angažovati nekoliko različitih majstora, postoje firme koje nude sve usluge zajedno, odnosno nude potpunu adaptaciju kupatila.

foto: Shutterstock

U praksi, to znači da je dovoljno angažovati jednu firmu, koja će uraditi sve što je potrebno. Ipak, ovo košta - cena adaptacije kupatila kreće se od 200 do 500 evra po kvadratu. Ako se računa da prosečno kupatilo ima šest kvadrata, to znači da će renoviranje kupatila koštati od 1.200 do 3.000 evra. Renoviranje većeg kupatila, od 10 kvadrata, između 2.000 i čak 5.000 evra. Renoviranje celog kupatila o jednom trošku Razlog za ovolike cene kirije se u tome što u ovaj iznos ulaze tri majstora - vodoinstalater, električar i keramičar. Za taj novac, ovi majstori će obaviti sve što je potrebno - od skidanja pločica, demontaže sanitarija i vađenja postojećih vodovodnih i kanalizacionih instalacija, preko novih vodovodnih i elektroinstalacija, pa sve do hidroizolacija.

Takođe, u potpunu adaptaciju kupatila ulaze keramički radovi, odnosno podlogu za postavljanje pločica i samo popločavanje, krečenje, montažu sanitarija i ostalih kupatilskih elemenata... U ponudi ovih firmi su i iznošenje šuta, malterisanje, postavljanje staklenih vrata... Postoje firme koje nude opciju da majstori obavljaju i kupovinu svega potrebnog, poput pločica, svih sanitarija, bojlera, a u ovom slučaju cena se određuje tako što se na zaradu majstora uračunava materijal. U tom slučaju, osnovica, odnosno zarada majstora, u proseku iznosi 1.500 evra, a onda se na to dodaju troškovi materijala.

Za molera 100 evra, za nove sanitarije 2.500 Ukoliko su nekome potrebni pojedinačni radovi, a ne kompletan remont, i to će dosta da košta. Na primer, zamena kanalizacionih i vodovodnih cevi u proseku izađe 300 evra, hidroizlacija 200, a krećenje zidova i plafona oko 100, i to samo za ruke majstora. Potom, ko želi da zameni sanitarije, moraće da spremi od 500, pa do 2.500 evra, u zavisnosti od proizvođača, dok će pločice za čitavo kupatilo koštati od 10 do 100 evra po kvadratu, a njihova cena zavisi od proizvođača, dimenzija, vrste pločica... Za one 'sitne' elemente, poput ormarića, ogledala i sličnih elemenata, može da ide i 500 evra. Ko ne ume da ovo odradi sam, za ruke električara i električara moraće u proseku da plati 200 evra, a za keramičara i do 600.

foto: Shutterstock

Kupatilo se renovira 15 dana Pored dosta novca koji treba pripremiti za renoviranje, treba pripremiti i živce, jer ovakvi radovi umeju da traju dugo, što znači da neko vreme kupatilo uopšte neće moći da se koristi. Ako je u pitanju kompletna adaptacija,majstori će to obavljati i po 10, 15 dana. S druge strane, za pojedinačne, sitnije radove poput postavljanja novih pločica, postavljanja nove keramike i slično, poslovi će trajati svega nekoliko dana. Takođe, ko želi da renovira kupatilo, bolje da odmah pozove majstore, jer u ovo doba godine za njima vlada prava pomama, a često se na njih čeka i po nekoliko nedelja.

(Kurir.rs/Nova)