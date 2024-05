Još jedna sezona velikog projekta "Zasadi drvo" uspešno je privedena kraju. Do sada je, zahvaljujući ovoj inicijativi, naša zemlja pošumljena sa 800 hiljada sadnica.

Još jedna lokacija postala je bogatija za nove sadnice drveća. U zelenilu, čistijem vazduhu i lepšoj i zdravijoj prirodi, uživaće prvenstveno deca, a potom i svi ostali meštani subotičkog naselja Mala Bosna.

- Mi se baš zalažemo za ekologiju i to nam je cilj u budućnosti. Znači da ovo više ne bude ovako, da sredimo naše selo. Sad smo dobili sadnice, očekujemo još pa da možemo lepo da ga uredimo - kaže Danijela Radiveć iz Udruženja građana "Tahles" i dodala:

- Javili su se da sade i najmlađi i najstariji i to mi je baš drago. Formirali smo i omladinski centar, tako da mislim da će sve više mladih da učestvuje u sadnji.

Ova akcija je poslednja u dugom nizu pete sezone najmasovnijeg projekta sadnje u Srbiji "Zasadi drvo", koji kompanija WMG i dm drogerie markt, u saradnji sa partnerima, realizuju širom Srbije.

- U okviru projekta "Zasadi drvo" završavamo petu sezonu ovom sadnjom u Subotici. To nam je do sada 26. sadnja u urbanim delovima, ozelenjavanje, i posadili smo ukupno 800.000 sadnica za ovih pet sezona što se tiče pošumljavanja. Tako da, naredna sezona kreće na jesen, pratite nas na zasadidrvo.rs, pronađite svoju lokaciju, priključite se, to je jedan stvarno lak način da se osetite i vi dobro i korisno, budete volonter, uradite nešto dobro, i za sebe, i za svoju okolinu, i za prirodu - kaže Isidora Branković iz kompanije WMG.

01:49 U SUBOTICI ZAVRŠENA PETA SEZONA PROJEKTA ZASADI DRVO! Isidora Branković: Priključite nam se, učinite nešto dobro za sebe i okolinu

Narode, čuli ste. Već za nekoliko meseci kreće nova sezona sadnje, čijoj realizaciji i svoj doprinos možete dati baš vi. Zajedno podignimo svest o važnosti i očuvanju životne sredine kroz pošumljavanje, edukativne radionice i stručne skupove "Zasadi drvo".

02:13 ZASADI DRVO: Ponosni smo na 6.700 posađenih sadnica samo u Beogradu!