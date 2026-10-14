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Penzije će od decembra biti povećane za 7,5 odsto, najavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović.

Govoreći na tribinama sa penzionerima, naveo je i da će korisnici sa primanjima do 31.092 dinara imati račune za električnu energiju umanjene za 1.000 dinara mesečno.

Ognjenović je rekao da su stabilnost i sigurnost penzija, uz povećanje primanja, zajednički zahtevi koje penzioneri iznose u neposrednim razgovorima sa predstavnicima institucija. Posebno je ukazao na položaj korisnika sa najnižim penzijama.

- Pokazujemo da brinemo o najugroženijim penzionerima, povećavamo penzije, ovog decembra će biti novo povećanje penzija od 7,5 odsto, i polako koračamo ka planu "Srbija 2030" i prosečnoj penziji od 750 evra - rekao je Ognjenović.

Kako je objavio Fond PIO, tribine su održane 10. oktobra u Aleksincu, Sokobanji i Ćupriji, a okupile su ukupno oko 550 korisnika penzija. Tokom ove godine planirano je ukupno 80 susreta penzionera i predstavnika institucija.

Ko će imati niže račune za struju

Ognjenović je naveo da pogodnost umanjenja računa za električnu energiju za penzionere sa primanjima do 31.092 dinara obezbeđuje Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Fondom PIO.

Prema njegovim rečima, umanjenje će iznositi 1.000 dinara mesečno. U objavi Fonda nisu navedeni detalji o početku primene ove pogodnosti niti o postupku ostvarivanja prava.

Direktor Fonda osvrnuo se i na druge oblike podrške penzionerima. Naveo je da je ove godine podeljeno više od 100.000 paketa solidarne pomoći korisnicima sa najnižim primanjima, dok je više od 22.000 penzionera upućeno na besplatan desetodnevni boravak u banjama.

Ognjenović je rekao i da je tokom septembra isplaćena jednokratna finansijska podrška države najstarijim građanima, u ukupnom iznosu od 377,2 miliona evra.

Penzioneri traže sigurnost i veća primanja

Govoreći o dosadašnjim razgovorima, Ognjenović je istakao da se penzioneri suočavaju sa različitim problemima, ali da su saglasni da penzije treba da budu stabilne, sigurne i veće, naročito za najugroženije korisnike.

"Zbog toga smo ove tribine i organizovali, da damo penzionerima glavnu reč, jer su oni to zaslužili“, rekao je direktor Fonda i najavio da će susreti biti nastavljeni i narednih godina.

Predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić, ocenio je da su tribine, koje su zajednički osmislili Fond PIO i Savez, donele rezultate koji su direktna posledica ovih razgovora.

Predstavnici lokalnih samouprava u Aleksincu, Sokobanji i Ćupriji takođe su istakli značaj neposredne komunikacije sa penzionerima, kako za rešavanje problema iz svojih nadležnosti, tako i za upućivanje ostalih pitanja nadležnim institucijama.