Slušaj vest

Kao odgovor na razarajuće požare koji su tokom leta zahvatili južne i centralne delove Srbije, kao i područja na teritoriji Crne Gore, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora donirala je gotovo 50.000 litara svojih proizvoda kako bi, u saradnji sa lokalnim humanitarnim organizacijama i nevladinim sektorom, pružila podršku pogođenim zajednicama i vatrogasno-spasilačkim ekipama na terenu.

Kompanija je u Srbiji donirala ukupno 42.948 litara pića, u saradnji sa Bankom hrane Vojvodine i Crvenim krstom Srbije, namenjenih ugroženim građanima i vatrogasno-spasilačkim jedinicama koje su delovale na području Topličkog okruga. U Crnoj Gori donirano je 6.417 litara, od čega je deo isporučen u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore, dok je ostatak direktno dostavljen vatrogasnim jedinicama angažovanim na području Podgorice.

„Naša posvećenost zajednicama u kojima poslujemo posebno je važna u trenucima velikih izazova kada su, kao u ovom slučaju, solidarnost, saradnja i zajednička odgovornost ključni za smanjenje štetnih posledica prirodnih nepogoda. Brzom reakcijom i kroz partnerstvo sa lokalnim organizacijama, mobilisali smo resurse kako bismo pružili podršku najugroženijima i izrazili duboku zahvalnost vatrogasno-spasilačkim službama na njihovoj izuzetnoj predanosti. Kao deo Coca-Cola HBC Grupe, ponosni smo što nastavljamo dugu tradiciju društveno odgovornih inicijativa koje osnažuju i jačaju lokalne zajednice“, izjavio je Saša Marković, generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora, sa višedecenijskim poslovanjem na ovim tržištima, snažno je ukorenjena u lokalnoj zajednici kroz proizvodnju i distribuciju, saradnju sa lokalnim dobavljačima i kupcima kroz celokupan lanac vrednosti, potvrđujući svoju trajnu posvećenost jačanju otpornosti naših zajednica i očuvanju prirodnog okruženja.

Proteklo leto donelo je nezapamćeni talas požara u Srbiji i Crnoj Gori: samo u julu u Srbiji je registrovano više od 3.500 požara, pri čemu su najkritičnija područja bila u južnim i centralnim delovima zemlje. U Crnoj Gori je sredinom avgusta posebno pogođena Podgorica i okolna naselja, što je zahtevalo angažovanje i domaćih i međunarodnih vatrogasno-spasilačkih snaga.

Kao deo šireg regionalnog reagovanja na prirodne nepogode koje su pogodile više teritorija na kojima posluje, Coca-Cola HBC je, putem Fondacije Coca-Cola HBC, donirala ukupno 2,3 miliona evra za podršku zajednicama u Grčkoj, Kipru, Bugarskoj i Rumuniji, koje su bile pogođene razornim požarima i poplavama. Sredstva su namenjena obnovi prirodnih šuma i jačanju otpornosti zajednica kroz nabavku opreme i obuke volontera.

Fondacija Coca-Cola HBC osnovana je 2023. godine sa misijom da podrži zajednice u zemljama u kojima Coca-Cola HBC posluje, kroz dodelu grantova nevladinim organizacijama u četiri ključne oblasti – otpornost zajednica i pomoć u vanrednim situacijama, pristup čistoj vodi, ekonomsko osnaživanje mladih i cirkularna ekonomija.