Gotovo da nema neprijatnijeg osećaja od onog kada na kasi, bankomatu ili prilikom internet plaćanja shvatite da ne možete da koristite sopstveni novac. Prva pomisao često je tehnička greška banke ili sumnja na prevaru, ali u Hrvatskoj je realnost najčešće mnogo jednostavnija i povezana sa postupkom prinudne naplate duga, poznatijim kao izvršenje.

Blokada računa nije nasumičan čin banke, već pravni signal koji stiže nakon što Finansijska agencija (FINA) dobije izvršnu ispravu, a na vašem računu nema dovoljno sredstava za izmirenje celokupnog potraživanja. U tom trenutku FINA nalaže svim bankama u kojima imate račun da obustave sve odlazne transakcije, čime vas praktično odvajaju od vaših finansija, osim sredstava koja su zakonom izuzeta od izvršenja.

Blokada masovna pojava

Iako deluje kao izolovan problem, blokada računa u Hrvatskoj je masovna pojava koja pogađa veliki broj građana i njihovih porodica. Krajem marta ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 197,3 hiljade građana sa ukupnim glavnim dugom od 3,1 milijarde evra, kao i 13,9 hiljada poslovnih subjekata, čiji je glavni dug iznosio 420,2 miliona evra, objavila je Finansijska agencija (Fina).

Prvi i najvažniji korak nakon saznanja o blokadi jeste da se utvrdi tačan razlog i poreklo duga. Poziv banci može dati osnovnu informaciju da je račun blokiran po nalogu FINA-e, ali banka često ne može da pruži sve detalje o samom dugu. Ključne informacije koje treba da saznate su: ko je poverilac (izvršilac), koliki je tačan iznos duga sa kamatama i troškovima, i na osnovu koje izvršne isprave (presude, rešenja javnog beležnika) je pokrenut postupak. Srećom, te informacije su danas lako dostupne. Najjednostavniji način je preko sistema e-Građani i usluge e-Dugovanja, gde možete dobiti besplatan i detaljan uvid u svoja dugovanja. Alternativno, možete lično otići u bilo koju poslovnicu FINE i zatražiti specifikaciju, što je neophodno za planiranje daljih koraka.

Nakon što utvrdite ko stoji iza blokade, otvaraju se različiti načini rešavanja problema, u zavisnosti od vaših finansijskih mogućnosti i osnovanosti potraživanja. Najbrži i najjednostavniji način je, naravno, uplata celokupnog duga. Preporučuje se da se uplata izvrši direktno na vaš blokirani račun. Kada FINA evidentira da su sredstva dostupna za pokriće duga, automatski šalje nalog banci za deblokadu računa, što se u idealnim uslovima može desiti u roku od jednog radnog dana. Važno je znati da FINA zaplenjena sredstva u pravilu čuva 60 dana pre nego što ih prosledi poveriocu, dajući vam vreme da pokrenete sudski postupak ako smatrate da je izvršenje neosnovano. Taj proces možete ubrzati davanjem pisane saglasnosti u FINA-i da se novac odmah prosledi poveriocu.

Šta ako ne možete da platite ceo dug?

Za većinu građana, jednokratna uplata celog duga nije realna opcija. U tom slučaju, sledeći korak je direktan kontakt sa poveriocem ili agencijom za naplatu potraživanja koja ga zastupa. Cilj je da se pokuša dogovoriti sporazum o otplati duga pod drugačijim uslovima. Mogućnosti su različite: odlaganje plaćanja, otplata na rate ili čak delimičan otpis zateznih kamata u zamenu za brzu uplatu glavnice. Mnogi poverioci, posebno telekomi i komunalna preduzeća, pre će prihvatiti dogovor nego ulaziti u dugotrajne sudske procese. Međutim, važno je zapamtiti: ako postignete dogovor i uplatite iznos direktno poveriocu, on je dužan da odmah povuče osnov za naplatu iz FINA-e. Bez tog koraka, račun će i dalje ostati blokiran.

Pravna zaštita i pravo na zaštićeni deo primanja

Ako smatrate da je dug neosnovan, na primer zbog zastare, jer je već plaćen ili je pogrešno obračunat, imate pravo na pravnu zaštitu. Prigovor na rešenje o izvršenju podnosi se u roku od osam dana nadležnom sudu ili javnom beležniku koji je izdao rešenje. Važno je naglasiti da FINA deluje isključivo kao izvršno telo i nije nadležna da odlučuje o osnovanosti duga - to radi sud. Dok traje postupak, važno je znati da nisu sva primanja predmet izvršenja. Zakon štiti određeni deo plate i penzije, kao i određene vrste primanja u celosti, kao što su alimentacija, dečji dodatak, porodiljske naknade i socijalna pomoć. Da biste mogli da raspolažete tim novcem, potrebno je otvoriti zaštićeni račun u FINA-i. Postupak je besplatan, a nakon otvaranja poslodavac, HZMO ili drugi isplatilac uplaćuje zaštićeni deo primanja na taj račun, čineći ga dostupnim uprkos blokadi glavnog računa. To je ključni mehanizam koji omogućava pokrivanje osnovnih životnih troškova dok se problem blokade ne reši.