SRPSKA PREDUZEĆA U BLOKADI SKORO 200 MILIJARDI DINARA! Račune ne može da koristi 22.815 firmi, a jedno je blokirano pre 25 godina

Srpska preduzeća kojima ne cvetaju ruže i čiji su računi blokirani dostigla su brojku od 22.815, a njihovaukupna dugovanja iznose više od 195 milijardi dinara.

Računi čak 21.845 firmi blokirani su duže od godinu dana, a rekorder po dužini blokade je privredno društvo "PP Bonelija SA PO Mataruška Banja - u likvidaciji" čiji je konto blokiran pre više od 25 godina.

- Sa stanjem na dan 31. marta 2024. godine u blokadi je bilo 22.815 privrednih društava. Ukupan iznos blokade privrednih društava na taj dan iznosio je 195.097.005.795,58 dinara bez obračunate kamate. Evidentiranu blokadu dužu od godinu dana na dan 31. marta 2024. godine imalo je 21.845 pravnih lica. Privredno društvo "PP Bonelija SA PO Mataruška Banja - u likvidaciji" je pravno lice sa najdužim brojem dana u blokadi poslovnog računa i to 9.462 dana sa ukupnim iznosom blokade u visini od 35.376,79 dinara - kažu za Kurir u Narodnoj banci Srbije.

Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da ukupan iznos blokade nije toliko strašan kao što zvuči.

- To je ispod dve milijarde evra ukupne blokade, što je tri odsto BDP, s tim što to nije posledica jedne godine, već se iznos blokade akumulira godina. Nije to preterano jer to čini samo nekoliko promila BDP u blokiranim sredstvima. Svaka slobodna privreda ima firme koje dobro posluju i koje propadaju, to je normalan ishod - kaže Stevanović.

Na pitanje koliko su te firme opasne po druge kompanije Stevanović smatra da onaj ko ne proverava sa kim posluje i treba da propadne.

- Imamo baze podataka gde možemo da proverimo bonitet firmi sa kojima planiramo da sarađujemo. Taj koji to ne uradi i zaslužuje da prodpadne. Pre ili kasnije bi svakako propao - naglašava Stevanović.

Brojke 195 milijardi dinara iznosi ukupna blokada srpskih preduzeća 22.815 firmi u Srbiji ima blokirane račune 21.845 preduzeća su u blokadi duže od godinu dana 9.462 dana je najduže blokirani račun u Srbiji i pripada firmi "PP Bonelija SA PO Mataruška Banja - u likvidaciji"

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije kaže da nema podatke od ranijih godina pa ne može da ih uporedi sa ovim trenutnim i vidi da li je broj blokiranih preduzeća standardan ili je u pitanju trend povećanja.

- Sve u svemu Unuija poslodavaca se uvek zalaže da ti podaci budu što skromniji, odnosno da se poštuje zakon i da one firme koje ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze jednostavno idu u prirodni stečaj. U suprotnom se dovode u zabludu mnoge firme koje daju svoju robu i očekuju da će biti plaćene. Državni organi bi morali da povedu računa oko toga i da ne dozvole ni jednoj firmi koja je van onoga što zakon dozvoljava da može da ostane, a da ne bude isključena iz tog privrednog prometa. Neko ne može da postoji ako nije u stanju da postoji i ako pravi problem i drugim privrednicima i samoj državi ne plaćajući svoje obaveze - ističe Atanacković.