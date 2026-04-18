Kupovina novog automobila ili osvežavanje starog kroz proces poliranja i nanošenja keramičke zaštite predstavlja ozbiljnu investiciju, kako finansijsku, tako i vremensku. Međutim, pravi posao zapravo počinje tek nakon što automobil napusti detailing studio. Svi vozači se pitaju kako održati onaj čuveni "efekat ogledala" i hidrofobna svojstva keramike, a da pritom ne napravite više štete nego koristi.

Mit o beskontaktnom pranju

Nedavna diskusija na društvenoj mreži Reddit otvorila je važno pitanje, da li je isključivo beskontaktno pranje na samouslužnim perionicama dovoljno da auto ostane čist, a zaštita netaknuta.

Vlasnik ispoliranog automobila sa keramičkom zaštitom podelio je rutinu koju mu je preporučio radnik u auto perionici, vruća voda, aktivna pena i sušenje peškirom.

- Isključivo beskontaktno pranje, radi dužeg opstajanja keramike, zatim pranje vrućom vodom pod pritiskom (1 žeton), nanošenje aktivne pene na mokar auto (1 žeton), pranje vrućom vodom pod pritiskom (1 žeton) i ispiranje (2 žetona). Zatim sledi sušenje peškirom za sušenje auta, bez pritiska. Dakle, samo peškir spustim na karoseriju i povlačim ka sebi - napisao je autor objave.

Foto: Shutterstock

Ipak, ubrzo se javila sumnja da li je to dovoljno? Iskusni radnic u auto perionici upozoravaju na jednu zamku.

- Puška i aktivna pena nisu dovoljne da uklone baš svu nečistoću sa laka, pa peškir pokupi istu i vuče je po površini, što dovodi do pojave mikro oštećenja - glasi jedan od najvažnijih saveta.

Brisanje automobila je najbrži put do stvaranja takozvanih kružnih ogrebotina koje keramika treba da spreči, a ne da ih maskira.

Šta uništava keramiku

Drugi važan faktor su hemikalije koje se koriste na perionicama. Agresivne pene često imaju visoku pH vrednost kako bi što brže skinule prljavštinu, ali one istovremeno polako "nagrizaju" keramički premaz. Korisnici sa iskustvom predlažu alternativu:

- Svoju keramiku održavam tako što dva puta mesečno uzmem pH neutralan šampon, mikrofiber rukavicu i kantu... aktivna pena na perionicama je često prejaka za keramiku - kaže jedan od korisnika.

Idealna rutina

Ako želite da vaša keramika traje deklarisanih dve ili više godina, profesionalna preporuka se svodi na kombinaciju preventivnog i detaljnog pranja. Iskusni korsnici savetuju redovno pranje, odnosno jednom nedeljno. Samo beskontaktno ispiranje demineralizovanom vodom i odlazak bez brisanja peškirom. Ako je keramika kvalitetna, voda će skliznuti sama tokom vožnje.

Takođe, jedan od komentatora preporučuje i ručno pranje metodom dve kofe (jedna sa šamponom, druga za ispiranje rukavice) uz korišćenje isključivo pH neutralnih preparata.

Za one koji žele korak dalje, preporuka je nabavka sopstvene opreme.

- Uzmi mašinu pod pritiskom sa filterom za kamenac i penomat... jednom mesečno radi ručno pranje sa vrhunskim rukavicama - savetuje jedan od korisnika koji svoj PPF i keramiku održava u stanju novog već godinu i po dana.

Peškir ili vazduh

Najveći rizik od grebanja nastaje u fazi sušenja. Profesionalni savet je da se, ukoliko niste sigurni u stopostotnu čistoću laka, izbegava dodir peškirom.

- Najbolje je prati uveče i provozati par kilometara auto-putem, što bi trebalo da reši svu vodu ako keramika radi svoj posao - navodi se u diskusiji. Za one koji imaju uslove, industrijski fen za automobile je idealno rešenje jer uklanja vodu iz svih zazora bez ikakvog kontakta sa karoserijom.