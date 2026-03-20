Francuski vozači sve češće biraju električna vozila, jer su suočeni sa rastućim cenama goriva.

Posledice rata na Bliskom istoku podigle su cenu barela nafte za više od pet odsto, što dodatno povećava troškove vožnje konvencionalnim automobilima, preneo je portal "BFM TV".

Filip, vlasnik Renoove garaže, ističe da je prošlog vikenda prodao rekordnih 45 električnih automobila, što je za 10 više nego na uobičajenim danima otvorenih vrata.

Slično potvrđuje i Fransoa Bake iz Folksvagena Francuska.

- Porudžbine za električna vozila porasle su za oko 40 odsto u odnosu na mart prošle godine, a sada električna vozila čine 31 odsto ukupne prodaje - naveo je on.

Studija evropske nevladine organizacije "Transport i životna sredina" pokazuje da vozač električnog automobila troši u proseku 77 evra manje nego vozač automobila sa unutrašnjim sagorevanjem da pređe 1.000 kilometara, dok je pre početka energetske krize razlika bila 39 evra.