Odlazak do prodavnice, na posao ili izlazak iz zgrade po snegu više nisu rutina, već potencijalna opasnost. U takvim uslovima padovi su česti, a povrede često dolaze iznenada, nekad uz jak bol, a nekad gotovo neprimetno. Upravo zato je važno da znamo kako da reagujemo nakon pada.

Iako se ovakve nezgode često smatraju "nesrećnim slučajem", zakon u mnogim situacijama predviđa odgovornost i pravo na naknadu štete. A novčana odšteta može biti i do 600.000 dinara

pad-na-ledu-shutterstock-2116725017.jpg
Foto: Shutterstock

Međutim, nekada se može desiti i da odšteta za pad ne može biti isplaćena oštećenom.

Neće biti naplaćena odšteta za pad na ledu ako povređeni nije pretrpeo štetu (npr. samo je pao, a nije se povredio) ili ako je pad rezultat isključivo nepažnje povređenog, a subjekt odgovoran za površinu (npr. stambena zajednica, vlasnik objekta) dokaže da je uredno održavao teren i da povreda nije nastala zbog propusta, iako se u praksi odšteta često traži i dobija ako postoji propust u održavanju, a povreda je stvarna.

Kada šteta neće biti naplaćena

Ukoliko nema povrede: Ako pad nije izazvao nikakvu povredu, nema ni štete za koju se može tražiti odšteta.

Ako nema odgovornosti (uredno održavanje): Ako subjekt odgovoran za održavanje (opština, stambena zajednica, vlasnik lokala) dokaže da je redovno čistio i posipao led, a pad se desio zbog iznenadnog, nepredvidivog pogoršanja vremena, odgovornost je teže dokaziva.

Isključiva krivica povređenog: Ako povređeni nije obraćao pažnju, trčao, bio pod uticajem alkohola, ili je pao na nepropisno očišćenom, ali očigledno klizavom, delu.

0500--shutterstock-1023489124.jpg
Foto: Shutterstock/ Ilustracija

Kada se odšteta može potražiti

Kada se dogodi propust u održavanju: Ako osoba ili pravno lice (npr. stambena zgrada, preduzeće) nije uklonilo led i sneg sa trotoara, ulaza, parkinga, što je bila njihova zakonska obaveza.

Kada postoji dovoljno dokaza: Fotografije, svedoci, hitna medicinska pomoć, dokumentacija o lečenju.

Odšteta se naplaćuje na osnovu dokazane štete i postojanja odgovornosti onoga ko je trebao da održava površinu. Ako nema štete ili dokaza o propustu, odšteta se neće naplatiti.

