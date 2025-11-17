Slušaj vest

- Malo pre se vozim tu u Nemačkoj gde živim i naiđem na napušteni auto-salon. Sve zatvoreno, prašnjavo i zapušteno, a unutra pravo blago - napisao je korisnik Reddita koji je objavio i fotografije na kojima se vidi niz automobila koji bi bez problema mogli da budu muzejski eksponati - od evropskih klasika do sovjetskih modela.

Cena do 15.000 evra

Na fotografijama se izdvaja nekoliko posebno zanimljivih primeraka. Najupadljiviji je Mercedes-Benz W116 u zlatnoj boji i sa spuštenim ogibljenjem, model koji se proizvodio od ranih sedamdesetih do početka osamdesetih godina. Danas je veoma tražen među kolekcionarima, naročito ako je u originalnom, neoštećenom stanju. Cene dobro očuvanih primeraka dostižu i do 15.000 evra, dok modifikovani modeli obično vrede nešto manje.

Foto: Shutterstock

U salonu se nalazi i beli Mercedes-Benz R107 SL, prepoznatljiv po dugoj haubi, niskom profilu i crvenom enterijeru. Ovaj model, koji je bio u proizvodnji skoro dve decenije, smatra se jednim od najcenjenijih automobila svog vremena. U zavisnosti od stanja i motora, cene variraju od nekoliko hiljada do čak 50.000 evra, dok savršeno restaurirani primerci mogu dostići i veću vrednost.

Drugi eksponati

Nisu samo nemački klasici parkirani iza prašnjavih stakala. Tu je i tamna GAZ-24 Volga, elegantna sovjetska limuzina koja je nekada bila statusni simbol na putevima SSSR-a. Danas dobro očuvani primerci vrede između 2.000 i 10.000 evra, mada je teško naći Volgu bez korozije i sa neoštećenim enterijerom.

Na fotografijama se vide i dva žuta primerka Lade 2106, popularnog VAZ-ovog modela koji se proizvodio od sredine sedamdesetih do 2006. godine. Jedna još uvek nosi beloruske tablice. Nekada uobičajena u zemljama istočnog bloka, danas je retkost u dobrom stanju, a cene se kreću od 500 do 6.000 evra, zavisno od originalnosti i mehanike.

Pored njih stoji i čuveni ZAZ 968M – Zaporožac, u retro žuto-narandžastoj kombinaciji. Iako nije skup – obično vredi između 500 i 2.000 evra – ovaj mali automobil ima svoju vernu bazu obožavalaca i uvek privlači pažnju.

U komentarima ispod objave ljudi su posumnjali da je salon zaista napušten.

- Jesi li siguran da je napušteno? Iznutra izgleda kao da je nedavno uređeno, a i gume su više-manje pune. Deluje mi previše čisto da bi bilo napušteno. Možda neki čovek koji skuplja automobile - napisao je jedan korisnik.