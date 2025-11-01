Slušaj vest

S ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima i smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda ovih dana će na području cele Republike Hrvatske biti sprovedena preventivno–represivna akcija nadzora saobraćaja, saopštila je policija.

U akciji će učestvovati maksimalan broj policijskih službenika, uz upotrebu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letelice (dronove) kojima će upravljati posebno obučeni policijski službenici.

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla, pa bi svi koji tamo putuju trebalo dobro da razmile pre nego što nagaze gas.

Šta će sve kontrolisati?

Nadzor će biti fokusiran na:

Pomoću dronova će se, između ostalog, utvrđivati i prekršaji kao što su:

  • nekorišćenje sigurnosnog pojasa
  • nepropisna upotreba mobilnog telefona
  • prolazak kroz crveno svetlo
  • nepropisno preticanje
  • nepoštovanje saobraćajnih znakova i slično

Povećan broj poginulih

Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 228 osoba, što je 24 osobe više nego u istom periodu prošle godine (povećanje od 11,8 odsto).

Zbog toga policija poziva sve učesnike u saobraćaju na odgovorno ponašanje i dosledno poštovanje saobraćajnih propisa – kako bi se zaštitio svaki život na našim putevima.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

