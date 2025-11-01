U Italiji za tri meseca oduzeto 9.000 dozvola vozačima zbog korišćenja mobilnog telefona

S ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima i smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda ovih dana će na području cele Republike Hrvatske biti sprovedena preventivno–represivna akcija nadzora saobraćaja, saopštila je policija.

U akciji će učestvovati maksimalan broj policijskih službenika, uz upotrebu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letelice (dronove) kojima će upravljati posebno obučeni policijski službenici.

Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla, pa bi svi koji tamo putuju trebalo dobro da razmile pre nego što nagaze gas.

Šta će sve kontrolisati?

Nadzor će biti fokusiran na:

nepropisnu brzinu

vožnju pod uticajem alkohola ili droga

nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dečjeg sedišta

nepropisnu upotrebu mobilnog telefona

Pomoću dronova će se, između ostalog, utvrđivati i prekršaji kao što su:

nekorišćenje sigurnosnog pojasa

nepropisna upotreba mobilnog telefona

prolazak kroz crveno svetlo

nepropisno preticanje

nepoštovanje saobraćajnih znakova i slično Povećan broj poginulih

Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 228 osoba, što je 24 osobe više nego u istom periodu prošle godine (povećanje od 11,8 odsto).

Zbog toga policija poziva sve učesnike u saobraćaju na odgovorno ponašanje i dosledno poštovanje saobraćajnih propisa – kako bi se zaštitio svaki život na našim putevima.