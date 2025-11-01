Ko putuje u ovu zemlju u komšiluku neka se pričuva! Dižu čak i dronove za nadzor vozača na putevima
S ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima i smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda ovih dana će na području cele Republike Hrvatske biti sprovedena preventivno–represivna akcija nadzora saobraćaja, saopštila je policija.
U akciji će učestvovati maksimalan broj policijskih službenika, uz upotrebu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letelice (dronove) kojima će upravljati posebno obučeni policijski službenici.
Nadzor će biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla, pa bi svi koji tamo putuju trebalo dobro da razmile pre nego što nagaze gas.
Šta će sve kontrolisati?
Nadzor će biti fokusiran na:
- nepropisnu brzinu
- vožnju pod uticajem alkohola ili droga
- nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dečjeg sedišta
- nepropisnu upotrebu mobilnog telefona
Pomoću dronova će se, između ostalog, utvrđivati i prekršaji kao što su:
- nekorišćenje sigurnosnog pojasa
- nepropisna upotreba mobilnog telefona
- prolazak kroz crveno svetlo
- nepropisno preticanje
- nepoštovanje saobraćajnih znakova i slično
Povećan broj poginulih
Od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je 228 osoba, što je 24 osobe više nego u istom periodu prošle godine (povećanje od 11,8 odsto).
Zbog toga policija poziva sve učesnike u saobraćaju na odgovorno ponašanje i dosledno poštovanje saobraćajnih propisa – kako bi se zaštitio svaki život na našim putevima.
