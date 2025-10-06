Slušaj vest

Najčešća nedoumica na platnim listićima je dodatak za minuli rad. Mnogi zaposleni su primetili da im je taj dodatak manji nego što očekuju i to nije greška, već posledica načina obračuna: po Zakonu o radu, minimalno 0,4% po svakoj punoj godini staža kod istog poslodavca, i to na osnovnu zaradu.

Dakle, ne sabiraju se automatski sve godine provedene kod prethodnih poslodavaca, osim ako kolektivni ugovor, pravilnik poslodavca ili ugovor o radu izričito daju povoljnije pravo. Zbog toga su iznosi često manji od "onoga kako je nekad bilo" ili kako se pamti iz javnog sektora.

Kako tačno proveriti obračun, koje su tipične greške i kada imate osnov da tražite korekciju, otkrili su Ivan Arnautović ekonomista i Predrag Savić advokat.

- Od pre 10ak godina je zakon o radu precizirao da se minuli rad vezuje za aktuelnog poslodavca, s tim što aktuelni poslodavac ima pravo da taj zakonski minimum od 0,4% od bruto plate po godini pokojoj se uvećava minuli staž, reguliše na drugi način: da ga uveća, da poveća taj zakonski minimum - kaže Savić i dodaje:

- To je zakonska kategorija kod nas, a u nekim zemljama je ostavljeno poslodavcima da sami odlučuju. U Belgiji je na primer dozvoljeno da se odbija porez i doprinos od te nagrade bonusa za starost, lojalnost. Mogu i da povežu sve godine radnog staža pa da na osnovu toga isplaćuju minuli rad. Kod nas je to vezano za aktuelnog poslodavca, ako je bilo statusnih promena onda se računa staž u celokupnom tom sisteu gde su pravna lica.

Savić je takođe istakao da se može minuli rad prebaciti kod novog poslodavca, ukoliko se to izjasni u ugovoru o radu:

- Mi retko gde imamo situaciju da isplaćuju veći minuli rad nego što je zakonska osnovica. Sindikati se za to bore. Ovo je zapravo nagrada za lojalnost

Arnautović kaže da je minuli rad proces koji potiče još od sistema radnih odnosa bivše Jugoslavij kada se radna snaga shvatala kao neko društveno bogatstvo:

- Danas je to potpuno jedna druga kategorija. Možemo da ga posmatramo i sa stava poslodavca i radnika. Sa strane poslodavca to ima svojih prednosti i svojih mana. Ekonomsku računicu je lako izvući, to je 0,4% kod poslednjeg poslodavca i to je jedna simbolička vrednost, koja daje socijalnu opravdanost. Mana u svemu tome je što se nagrađuje dužina, a ne kvalitet rada - ispričao je Arnautović i dodao:

- Nagrađuje se vreme, a ne trud. Jeste lojalnost bitna, ali ne ukidanje te mere da se računa od početka radnog staža, stavlja i starije i mlađe radnike u isti koš. Zašto bi poslodavac nekome platio 15.000 više ako ne mora? I onda su stariji rdanici imali problem zapošljavanja. Mi smo želeli taj zapadni sistem.

