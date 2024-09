- Zašto bi mu to neko uzimao. Neko je radio 35 godina i sa 65 godina nema nikakva umanjenja penzije, a neko ko ima 40 godina staža i otišao je ranije on ima doživotne penale. To nije logično i nije korektno. Zato to uvek mora da bude tačka dnevnog reda na sednicama Socijalno-ekonomskog saveta. To je u stvari vraćanje na jedan stari zakon, da imate dva uslova za odlazak u penziju, a to su 40 godina radnog staža ili 65 godina života. Mislim da će to teško biti prihvaćeno ali ćemo mi taj predlog podržati - naglašava Mihajlović.