Što su starije, to su vrednije, a cena pola kilograma ovog luksuznog voća sa neodoljivim mirom danas vredi skoro 8.900 evra!

Naime, sušene kore mandarine iz kineskog Sinhuija, običnog kvarta u gradu Đijangmen u južnoj provinciji Guangdong, gotovo već vekovima imaju mitski status — za lokalno stanovništvo, njihov miris znači bogatstvo, a na tržištu dostižu cene koje pariraju zlatu.

Ulice se tokom jeseni i zime preplave mirisom "čenpija" – sušenih kora mandarina koje se vekovima smatraju dragocenim delikatesom i prirodnim lekom.

Njihova posebnost leži u zemljištu i vodi ovog kraja, što daje mandarinama jedinstven kvalitet. Čenpi se suši na suncu, a proces traje najmanje tri godine. Postoje različite vrste – od zelenih kora ubranih pre sazrevanja, do potpuno zrelih crvenih kora iz decembra.

Foto: Profimedia

Nekada rezervisane za careve i carice u Zabranjenom gradu, danas se koriste u južnokineskoj kuhinji i tradicionalnoj medicini. Veruje se da pomažu varenju, zdravlju disajnih organa i krvnom pritisku. Osim toga, bogate su antioksidansima i flavonoidima.

A cena? Prava ekskluziva. Kilogram kora iz 1968. godine na aukciji u Hong Kongu prodat je za više od 9.000 evra, dok pola kilograma čenpija starog 50 godina danas vredi skoro 8.900 evra. Ukupna vrednost ove industrije procenjuje se na skoro 3 milijarde evra.

Kao i dobro vino – što su starije, to su skuplje. A u Sinhuiju, miris mandarina zaista znači zlato.