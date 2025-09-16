Slušaj vest

Iako je ekonomsko nasilje nad ženama prisutno mnogo više nego što možemo da zamislimo, o njemu se retko govori. Koji su razlozi zbog kojih pripadnice lepšeg pola dozvoljavaju partnerima da raspolažu njihovim primanjima i da li je to nasledstvo patrijarhata?

Osim fizičkog, žene su nažalost često izložene i ekonomskom nasilju koje je teško otkriti. Pod njime se podrazumeva sprečavanje žene da se školuje, zaposli, profesionalno napreduje, pristupa novcu, a neretko je prisutno i primoravanje na zaduživanje ili prenos imovine na ime nasilnika.

- Psihičko nasilje je težak oblik nasilja kojeg naše žene nažalost nisu dovoljno svesne, ali ekonomskog su svesne. Ekonomsko nasilje je druga priča. Za takav oblik nasilja ne možete da čujete u Švedskoj, Danskoj, tamo su drugačiji zakoni i tamo drugačije žene razmišljaju o ovom problemu - objašnjava koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević.

Ekonomsko nasilje teško je prepoznati, žrtva najčešće ne želi da priča o tome, a psiholog Dragana Ivković ističe:

- Prvo se boji da kaže, nikome to ne govori, možda to primete ljudi iz najbliže okoline, ali je problem što ljudi ne žele da se mešaju i onda žrtva ostaje sama u tome. Treba pomoći osobi koja trpi nasilje, bilo koju vrstu nasilja pa i ekonomsko nasilje.

Ključna je podrška, ali i podizanje svesti i osnaživanje žena, ističu psiholozi. Nasilnik često ima ovlašćenje na žrtvina primanja bilo da je u pitanju njena plata, penzija pa čak i dečiji dodatak, a neretko žrtva podiže kredit kako bi se renovirala kuća partnerovih roditelja što je nakon razvoda problem jer ona nema gde da živi a mora da otplaćuje kredit. Jedan od uzroka tog vida nasilja u našoj zemlji jesu tradicionalni patrijahalni odnosi.

