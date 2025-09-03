Slušaj vest

Prvog dana primene Uredbe o ograničenju trgovačkih marži na rafovima velikih marketa osvanule su niže cene. Niže su i kamate na kredite.

Banka Poštanska štedionica je za dan i po primila 1.198 zahteva za povoljne kredite od kojih je odobrila 203 kredita u iznosu preko 83 miliona dinara. A kako ove mere povoljno utiču na građane razgovarali su gosti emisije "Redakcija": prof dr Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Uglješa Džambić, direktor Odeljenja za posrednu kontrolu poslovanja banaka i Marko Dragić, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača u Srbiji.

 - Možemo da pohvalimo mere država i da kažemo da mogu da imaju dugotrajan efekat. Ovo je jedan od rešenja za dugoročno rešenje. Ide u dobrom pravcu. Što se tiče potrošača, moramo da kažemo da trgovinski lanci pojedinačno implementira uredbu. Pojedini trgovinski lanci jesu pribegli tome, a neki još nisu. To je možda i do nemarnosti zaposlenih, a to je možda i dogovor između trgovinskih lanaca da ne primenjuju svuda. Ostaje nam da vidimo. Nadležne inspekcije su rekle da neće biti sankcija prve nedelje. Možda je to jedna od posledica da su trgovci olako ušli u sve ovo, te misle da imaju dovoljno vremena da se spreme - istakao je Dragić.

Džambić objašnjava šta je motivisalo banke da snize kamatne stope bez ograničenja na visinu primanja:

- Mi smo u prethodnom periodu radili analizu kretanja kamatnih stopa na kredite i na depozite i uvideli smo da postoji dodatni prostor na snižavanje kamatnih stopa. Na osnovu toga smo uputili bankama supervizorsko čekiranje da ustupe kamatne stope određenom broju ljudi i da snize na određenu vrstu kredita,  u odnosu na ponudu - kaže Džambić i dodaje:

- Tu mislimo na dinarske gotovinske kredite do milion dinara, potrošačke kredite do milion dinara, kredite za refinansiranje bez ograničenja, kao i stambene kredite za kupovinu prve stambene nepokretnosti. Mi smo tom analizom zaključili da su banke u mogućnosti da snize svojekamatne stope po 3 procentna poena.

Mijušković ističe da je ovakva mera pokazala uspeh, a to se i vidi po visokom nivou tražnje:

- Banke neće ići ispod nivoa preporuke, osim nekih koje deluju proaktivno, kao što je Poštanska štedionica, koja je državna banka i koja je podržala tu inicijativu i spustila stopu. U svakom slučaju, ovo je jedna dobra i komplementarna mera sa ostalim. Pogađa različite grupe stanovništva, odnosno, targetirana je nešto uže. Sa jedne strane na radno sposobno stanovništvo do 100.000 dinara primanja i penzioneri će imati mogućnost ovih kredita - kaže Mijušković i dodaje:

- Važno je istaći da ti prvi podaci govore da je mera pametno postavljena, jer postoji visok nivo tražnje za ovom kategorijom kredita. Očigledno postoji smanjena likvidnost kod određenog broja stanovništva, tako da im ovo pomaže da taj problem reše.

