Ova razlika u proseku i dalje iznosi oko 16%, iako se polako smanjuje, pišu nemački mediji.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), muškarci trenutno zarađuju prosečno 26,34 evra bruto po satu, dok žene zarađuju 22,24 evra.

Zašto postoji razlika u platama?

Glavni razlog za razliku u platama je taj što su žene češće zaposlene na slabije plaćenim poslovima. Takođe, češće rade sa nepunim radnim vremenom u poređenju sa muškarcima.

Šta se menja od 2026. godine?

Nova EU direktiva o transparentnosti plata mora biti primenjena u Nemačkoj do 7. juna 2026. godine. Ona će doneti nova prava za radnike i nove obaveze za poslodavce. Evo glavnih promena:

- Javna informacija o početnoj plati

Poslodavci moraju da objave početnu platu u oglasima za posao ili da je saopšte tokom razgovora za posao.

Više neće smeti da pitaju kandidate koliko su ranije zarađivali.

- Pravo na informacije o platama

Radnici mogu da traže informaciju o prosečnoj plati u firmi.

Firma mora da pruži podatke, razvrstane po polu i po grupama radnika koji rade isti ili sličan posao.

- Obaveza redovnog izveštavanja

Firme sa više od 250 radnika moraće da svake godine objavljuju podatke o razlikama u platama.

Firme sa preko 150 radnika moraće to da rade svake tri godine.

- Pravo na odštetu

Ako radnik otkrije da je diskriminisan u zaradi, može da traži pun iznos zaostale plate, uključujući bonuse.

U slučaju tužbe, poslodavac mora da dokaže da nije bilo diskriminacije, a ne obrnuto.

Većina firmi nije spremna

Iako se zakon uskoro uvodi, mnoge firme još nisu spremne.

Prema istraživanju konsultantske kuće Willis Towers Watson (WTW):

Samo 3% firmi trenutno objavljuje početne plate u oglasima.

Čak 48% firmi uopšte ne planira da u budućnosti otkrije platne razrede.

Glavni razlog za to je što se firme plaše dodatnih pregovora o plati i negativnih reakcija radnika. Devet od deset firmi je to navelo kao razlog za neotkrivanje plata.